Attack on Titan e animes que ganham novos episódios no Brasil em janeiro de 2022

A Funimation anunciou a data de estreia da segunda parte da temporada final de Attack on Titan. A série voltará em 9 de janeiro à plataforma de streaming.

O lançamento será simultâneo a outros países com acesso ao Funimation, como México, Chile, EUA, Canadá, dentre outros.

“A continuação de Attack on Titan promete ser épica. A partir do episódio 76, os limites que separam amigos de inimigos ficarão ainda mais confusos. A Guerra de Paradis eclode em Shiganshina e, conforme a batalha se desenrola, vêm à tona as verdadeiras intenções daqueles por trás da situação em que o mundo vivido na série se encontra”, diz a sinopse dessa segunda parte.

“Em Attack on Titan, a humanidade se vê forçada a viver em uma cidade murada para se proteger dos gigantescos “Titãs” (devoradores de homens que rondam o exterior da fortaleza). Apenas os membros do Regimento de Escoteiros se atrevem a deixar a segurança das muralhas. E poucos voltam com vida”, diz a sinopse do anime.

Trata-se de uma adaptação de um dos mangás mais populares de todos os tempos, de autoria de Hajime Isayama, que chegou a ter mais de 100 milhões de volumes impressos em todo o mundo.

Outros animes

5 de janeiro

Tokyo 24th Ward: “Três amigos de infância (Shuta, Ran e Koki) se reencontram um ano após um incidente fatal. Ao receberem um telefonema misterioso de um amigo tido como morto, dão início a uma jornada para proteger o lugar de onde vieram”.

8 de janeiro

My Dress-Up Darling: “O estudante Wakana Gojo gosta de criar bonecas. Para ele, fazer amigos e conversar com desconhecidos são coisas muito difíceis. Mas, quando Marin Kitagawa, a garota mais popular do colégio, revela seus segredos, Wakana descobre uma maneira de colocar suas habilidades de costureiro em prática. Juntos, eles farão com que o grande sonho de Marin com o cosplay vire realidade”.

Segunda parte de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom: “Transportado misteriosamente a um mundo de fantasia habitado por dragões e elfos, Kazuya Souma é coroado novo rei após dar conselhos valiosos à família real. Para governar, ele coloca em prática uma reforma administrativa, algo nada convencional para aquele universo”.

Akebi’s Sailor Uniform: “Komichi Akebi está no primeiro ano do ensino médio e sonha em conseguir algo: o uniforme de marinheiro da Robai Private Academy. Vestindo sua roupa preferida, Komichi sente-se pronta para o que der e vier”.

9 de janeiro

Sasaki and Miyano: “A história começa como um romance típico de meninos adolescentes —o garoto do último ano com jeitão de mau conhece um calouro adorável e estranho; eles se apaixonam e por aí vai. Mas, apesar de Miyano bancar o especialista em romances do tipo, ele parece não perceber que já está vivendo um. Cabe a Sasaki garantir que a história tenha um final feliz”.

10 de janeiro

Fantasia Sango – Realm of Legends: “Quando os Três Reinos são devastados por demônios e monstros, quatro heróis com quase nada em comum precisam se unir para combater os inimigos mais cruéis. Juntos, eles desvendam uma conspiração disposta a afastá-los e a separar os reinos”.

Tribe Nine: “Em Neo Tóquio, jovens desiludidos formam tribos que se enfrentam numa espécie de esporte chamado “Extreme Baseball”. Uma noite, dois garotos – Haru Shirogane e Taiga – conhecem o homem mais forte do mundo: Shun Kamiya. Juntos, eles tentam derrotar uma figura misteriosa que começa a controlar todas as tribos”.

Sabikui Bisco: “Num Japão pós-apocalíptico, que só pode ser salvo por um fungo, Bisco Akaboshi sai em busca de um cogumelo poderoso, conhecido como Sabikui. Bisco é um criminoso procurado e arqueiro habilidoso. Em sua jornada para encontrar o tal fungo, ele se une a um caranguejo gigante e a um jovem médico”.

11 de janeiro

The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt: “Era uma vez um príncipe muito inteligente que vivia num lugar distante. Visto como um gênio por seu povo, ele lutava ao lado de todos e triunfava com sua gente. O que não se sabia é que, na verdade, ele só queria viver em paz”.

She Professed Herself Pupil of the Wise Man: “Kagami Sakimori costuma jogar o game Arch Earth Online no papel do velho feiticeiro Danblf. Uma vez, quando decide experimentar um novo personagem, ele é sugado para dentro do jogo e se vê no corpo de uma mulher. Ele se transforma em Mira, a pupila de Danblf que desapareceu há 30 anos”.

13 de janeiro

Segunda temporada de “Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest” – Levado a outro mundo e abandonado pelos amigos, Hajime Nagumo teve que sair sozinho do fundo do poço. Após refinar habilidades com a mágica, e salvar seus colegas de escola, ele se aventura por Erisen, fazendo escolta para Myu e sua mãe. Na tentativa de encontrar seu caminho de volta à casa, Hajime enfrentará o que vier pela frente.

14 de janeiro

The Case Study of Vanitas – Na Paris do século 19, um jovem vampiro chamado Noé sai em busca do Livro de Vanitas. Aliado a um médico, Vanitas, ele parte em uma jornada perigosa para recuperar todos os vampiros.

Novos especiais (ainda sem data de lançamento confirmada)

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc – Abril de 2095. “Há um século, a magia tornou-se uma tecnologia. Dois irmãos se matriculam numa prestigiosa escola chamada National Magic University Affiliated First High School, mais conhecida como Colégio da Magia. Tatsuya, o irmão mais velho, comete falhas frequentes. A irmã mais jovem, Miyuki, é aluna exemplar, com talento incomparável. Hoje, os dois são próximos. Mas, há pouco anos, mantinham um relação estranha, em que um atuava como mestre e o outro, como serviçal. Um incidente alterou o destino dos irmãos”.

Lord El-Melloi’s II Case Files {Rail Zeppelin} Grace note -Special Episode- – “Um novo episódio se origina da série TYPE-MOON. Anos após a Quarta Guerra do Santo Graal, Waver Velvet— então um menino que lutou ao lado de Iskandar, o Rei dos Conquistadores — assume como Lord El Melloi II e se aproxima da Torre do Relógio e seus mistérios”.

Simulcasts da temporada anterior com continuidade em 2022

Yashahime: Princess Half-Demon–The Second Act – “As gêmeas Towa e Setsuna se reencontram depois de dez anos e descobrem que são, em parte, filhas do grande demônio Sesshomaru”.

Platinum End – “Kakehashi Mirai perdeu os pais num acidente e levava uma vida difícil junto aos parentes que assumiram sua guarda. A vida se tornou insuportável e ele tentou o suicídio. Saltou de um prédio no dia da formatura do ensino médio. Foi quando ele viu um anjo e algo mudou”.

Ranking of Kings – “Incapaz de escutar, falar ou manusear uma espada, o príncipe Bojji não tem o estereótipo de um herdeiro ao trono, e os súditos também o veem assim. Mas, graças ao fatídico encontro com Kage, uma sombra projetada no chão, Bojji ganha um amigo de verdade. Juntos, conseguem superar qualquer obstáculo. Virar rei é só um deles”.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc – “Após visitarem a residência Rengoku, Tanjiro e seus companheiros embarcam numa missão no Entertainment District, lugar habitado por demônios e onde desejos são vendidos. Eles viajam ao lado do chamativo Sound Hashira, Tengen Uzui, em busca de um inimigo monstruoso que aterroriza a cidade”.