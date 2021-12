Dragon Ball: Ciência tira conclusão sobre treinamentos de Goku e Vegeta

Os treinamentos de Dragon Ball Z podem soar como viagens completas, mentiras, mas, curiosamente, há aspectos deles que são cientificamente corretos.

Conforme o site oficial de Dragon Ball, aumento na gravidade e a sala do tempo seriam benéficos para o treinamento. Masayuki Kato, professor de ciências e escritor de livros de biologia entrevistou o neurocientista Yutaka Hirata.

Foi apontado que o treinamento em local com maior atração gravitacional aumentaria “a taxa de transmissão sináptica, o que minimizaria erros nos movimentos”.

O professor Hirata também apontou os benefícios de treinar na sala do tempo, que é toda branca, criando um ambiente claro. Segundo ele, luz forte também impacta positivamente a aquisição de habilidade motora.

Com isso, tanto a gravidade elevada, quanto a sala do tempo seriam bons para treinamento. Claro, ninguém conseguiria treinar com 100 vezes a gravidade da Terra, como vemos Goku fazendo em Dragon Ball.

Quem é o Boo mais forte de Dragon Ball Z

O roteirista Takao Koyama, que trabalhou no anime de 1989 até o fim, em 1996, acredita que não seja Kid Boo a mais forte versão do vilão e sim Super Boo.

Essa forma foi criada após o vilão absorver Gohan, que havia treinado com o Supremo Senhor Kaioh e se tornado o guerreiro mais forte da Terra (superando até mesmo Goku). Infelizmente, ele é enganado e absorvido por Boo.

“Obrigado pela pergunta. Majin Buu que absorveu o Ultimate Gohan talvez seja o mais forte. Meu Buu preferido é o primeiro, o gordo, ele é muito charmoso”, respondeu o roteirista ao ser questionado por um fã sobre essa questão.

Akira Toriyama, o criador da franquia, no entanto, havia dito previamente que o Kid Boo é o mais forte dentre as versões do vilão, então o debate ainda está no ar.

A franquia vai ganhar mais um filme em 2022, intitulado Dragon Ball Super: Super Hero.