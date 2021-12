Dragon Ball descartou o poder mais estranho de Goku

Dragon Ball mostra os protagonistas adquirindo diversas habilidades ao longo das sagas, mas há um poder em específico de Goku que parece ter sido esquecido ou descartado.

Na saga de Freeza, vemos Goku viajando para Namekusei separadamente dos outros guerreiros. Durante a viagem, ele treina na nave com força gravitacional 20 vezes maiores que a da Terra.

Continua depois da publicidade

Depois de curar Gohan e Kuririn, Goku lê a mente de Kuririn para saber tudo o que aconteceu durante a ausência dele.

Para ler a mente do melhor amigo, Goku diz para ele se acalmar e encosta na testa de Kuririn para acessar as memórias dele. Ao ser perguntado sobre isso por Kuririn, Goku admite que não fazia ideia de que isso funcionaria.

Goku também não sabe como adquiriu essa habilidade, dizendo ter sido fruto do treinamento durante a viagem até o planeta.

Depois disso, Goku não usa mais essa habilidade e não faz muito sentido ele ter conseguido fazer isso sem qualquer treinamento específico.

Dragon Ball: Ciência tira conclusão sobre treinamentos de Goku e Vegeta

Os treinamentos de Dragon Ball Z podem soar como viagens completas, mentiras, mas, curiosamente, há aspectos deles que são cientificamente corretos.

Conforme o site oficial de Dragon Ball, aumento na gravidade e a sala do tempo seriam benéficos para o treinamento. Masayuki Kato, professor de ciências e escritor de livros de biologia entrevistou o neurocientista Yutaka Hirata.

Foi apontado que o treinamento em local com maior atração gravitacional aumentaria “a taxa de transmissão sináptica, o que minimizaria erros nos movimentos”.

O professor Hirata também apontou os benefícios de treinar na sala do tempo, que é toda branca, criando um ambiente claro. Segundo ele, luz forte também impacta positivamente a aquisição de habilidade motora.

Com isso, tanto a gravidade elevada, quanto a sala do tempo seriam bons para treinamento. Claro, ninguém conseguiria treinar com 100 vezes a gravidade da Terra, como vemos Goku fazendo em Dragon Ball.

A franquia vai ganhar mais um filme em 2022, intitulado Dragon Ball Super: Super Hero.