Enfim revelado por que Pokémon famoso raramente luta

Você já percebeu que, em Pokémon, Giovanni raramente usa seu Persian em batalha? Existe um motivo, de acordo com o Comic Book Resources.

O relacionamento de Giovanni com seu Persian é bastante interessante em Pokémon. Existe uma conexão profunda entre eles.

Embora Persian seja um Pokémon poderoso, a franquia indicou por anos que Giovanni não gosta de usá-lo em batalhas porque o vê mais como um animal de estimação do que como um Pokémon ativo.

Além disso, os mangás da franquia revelaram que Giovanni perdeu muitos de seus Pokémon quando era criança, e por gostar muito de seu Persian, ele não quer correr o risco de perdê-lo também.

O carinho de Giovanni pelo Persian resume por que o Pokémon é pouco usado. Curiosamente, traz uma nova camada para o vilão, que não é totalmente sem coração.

Pokémon prova por que história de Ash precisa acabar

Ash Ketchum é o protagonista do anime de Pokémon desde os primórdios e há um problema sério em relação isso: o personagem não muda. A recente série Pokémon Evolutions deixa isso claro.

Com mais de 20 temporadas, diversos filmes, Ash essencialmente não evoluiu desde os primórdios. Ele é o mesmo garoto, tanto em idade, quanto em personalidade. Ele não aprende com as experiências dele, não de forma significativa ao menos.

Pokémon Evolutions deixa isso mais que claro ao contrastar o personagem com Barry, treinador que aparece no episódio O Rival. O personagem cresce e aprende na curta duração do capítulo, enquanto Ash não fez em anos.

Se a franquia abandonasse o protagonista, focando em outras histórias e personagens, poderíamos ter algo diferente, mas ela parece estar estagnada nesse quesito, assim como os games não saem da zona de conforto.

Assim sendo, são raros os momentos que vemos algo de diferente em Pokémon, como foi o caso de Detetive Pikachu.

No Brasil, algumas versões de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.