Erro do começo de Naruto tem solução – que é complicada

É bastante comum, especialmente em histórias mais longas, que alguns furos de roteiro apareçam ou sejam percebidos com o passar dos anos. Naruto não é exceção. Logo no começo do anime/ mangá há um erro envolvendo idade do personagem titular, mas que pode ter solução.

A trama estabelece que Naruto falhou o exame três vezes antes de se tornar genin, mas isso cria um problema com a idade dele. Ele deveria ser mais velho que Sasuke, Sakura e outros da turma, mas todos têm a mesma idade.

Alguns fãs tentaram explicar isso, com alguns dizendo que ele poderia ter entrado antes de outros personagens, mas caso esse fosse o caso, ele já conheceria Tenten, Neji ou Rock Lee, e nenhum deles se reconhecem posteriormente.

A única explicação que faz sentido é se o teste puder ser realizado quando o ninja quiser. Dessa forma, Naruto pode ter feito o teste antes dos amigos.

De qualquer forma, isso fica no ar, podendo ser um erro na história do anime e mangá, e dificilmente o autor voltará a esse ponto na obra dele, que continua com Boruto.

Dragon Ball copiou Naruto?

Dragon Ball Heroes, web anime da franquia, está trazendo diversas novidades – como a reintrodução de Gogeta – mas uma delas chamou bastante a atenção dos fãs de outro anime bem popular: Naruto.

No décimo sétimo episódio de Dragon Ball Heroes, o vilão Hearts ganhou poderes que se assemelham bastante aos poderes do vilão Pain, de Naruto.

Quem reparou a semelhança foi o usuário, RhodyM8 do Reddit, que identificou os poderes gravitacionais e interplanetários de Heart, que são idênticos aos do personagem de Naruto.

Apesar de Hearts ser um personagem de destaque em Dragon Ball Heroes, seu impacto em nada se compara com o que Pain fez em Naruto, matando Jiraya, o mentor do protagonista.

Dragon Ball Heroes é disponibilizado na internet. Naruto chegou ao fim, mas Boruto, derivado do anime, segue em exibição.