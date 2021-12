Fãs de Dragon Ball ficam de queixo caído com Freeza usando cabelo

Freeza é um dos vilões mais icônicos de Dragon Ball, o que nem todos sabem é que a produção chegou a considerar dar cabelos para outros da raça do antagonista da franquia.

Uma arte conceitual de Dragon Ball Heroes, lançada como parte de um livro oficial da franquia, mostra três membros da raça de Freeza.

O primeiro, à esquerda, aparece com visual similar ao que vemos em Dragon Ball Z. Do lado dele, há outro da raça de Freeza, mas com armadura e chifres. O terceiro é quem chama mais atenção.

O último aparece com a armadura de Freeza, usada pelos saiyajins, exército do vilão e pelo antagonista em si. O mais bizarro é que ele aparece com cabelo similar ao dos saiyajins.

Veja abaixo.

Após décadas, fã descobre erro em episódio de Dragon Ball Z

Um fã de Dragon Ball Z percebeu um erro em um dos episódios do anime, décadas após a exibição. O deslize acontece na saga de Freeza, segunda do anime.

O problema acontece quando Gohan, Kuririn e Piccolo já estão em Namekusei. O filho e o amigo de Goku estão usando os uniformes das tropas de Freeza e, de uma hora para a outra, Kuririn aparece com o uniforme laranja clássico.

Evidente que se trata de um problema bem pontual, mas é curioso que tenha demorado décadas até ser percebido. O fã capturou o momento exato em que isso acontece.

Veja abaixo.