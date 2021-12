Netflix revela o que fãs mais pediram para a plataforma em 2021

Em uma divertida publicação na comunidade do YouTube, a Netflix revelou o que mais ouviu dos seus assinantes em 2021. Foi um ano cheio de pedidos de dublagem de novos animes do catálogo.

Com um gráfico, a gigante do streaming brincou que ouviu poucos elogios e comentários de pessoas que seguiram suas recomendações ou terminaram de assistir à sua lista.

O que o público realmente queria saber era da dublagem dos animes.

Não é de se espantar. Afinal, 2021 realmente foi um ano em que a Netflix adicionou vários novos animes em seu catálogo, alguns dos quais nunca haviam sido dublados no Brasil.

Confira abaixo a publicação da Netflix na comunidade do YouTube.

Animes são destaque na Netflix

Os animes estão se tornando cada vez mais um destaque no catálogo da Netflix. Eles estão em alta na cultura pop há um bom tempo.

A gigante do streaming desenvolve seus próprios animes originais e também adquire alguns de outras empresas, assim como acontece com outros títulos de seu catálogo.

É uma boa maneira de manter um conteúdo atualizado.

Alguns animes bem populares no catálogo da Netflix são: JoJo’s Bizarre Adventure, Naruto, One Piece, The Seven Deadly Sins, Demon Slayer, One-Punch Man, Death Note e outros.

No Brasil, a Netflix está disponível com planos que variam de R$ 25,90 a R$ 55,90 por mês.