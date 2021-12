Querido Pokémon esconde origem macabra

Pokémon gerou muitas teorias ao longo dos 25 anos da franquia. Uma delas é que Gengar é a sombra de Clefable. No entanto, a verdadeira origem do monstrinho fantasma pode ser ainda mais sinistra.

Uma teoria sugere que o Gengar na realidade é uma Clefable morta e há algumas evidências que apoiam essa linha de pensamento macabra.

Para começar, as aparências dos dois são bem parecidas. Ambos têm orelhas pontudas, formas parecidas, tem “coisas”saindo das costas.

Além disso, caso Gengar fosse a sombra ou versão sombria de Clefable, ele provavelmente seria do tipo Dark e não fantasma. Desde as versões vermelha e azul (ou verde), foi estabelecido que os Pokémon do tipo fantasma, de fato, são Pokémon mortos (vide a torre em Lavender).

Assim sendo, faz mais sentido que Gengar seja uma Clefable morta. Isso não explica como todo Haunter evolui para um Gengar, mas certamente parece plausível tendo em vista a aparência do Gengar e Clefable.

Pokémon prova por que história de Ash precisa acabar

Ash Ketchum é o protagonista do anime de Pokémon desde os primórdios e há um problema sério em relação isso: o personagem não muda. A recente série Pokémon Evolutions deixa isso claro.

Com mais de 20 temporadas, diversos filmes, Ash essencialmente não evoluiu desde os primórdios. Ele é o mesmo garoto, tanto em idade, quanto em personalidade. Ele não aprende com as experiências dele, não de forma significativa ao menos.

Pokémon Evolutions deixa isso mais que claro ao contrastar o personagem com Barry, treinador que aparece no episódio O Rival. O personagem cresce e aprende na curta duração do capítulo, enquanto Ash não fez em anos.

Se a franquia abandonasse o protagonista, focando em outras histórias e personagens, poderíamos ter algo diferente, mas ela parece estar estagnada nesse quesito, assim como os games não saem da zona de conforto.

Assim sendo, são raros os momentos que vemos algo de diferente em Pokémon, como foi o caso de Detetive Pikachu.

No Brasil, algumas versões de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.