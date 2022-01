Final original de Pokémon é revelado – e é sombrio

O anime de Pokémon existe há muitos anos e teve muitas reformulações com o passar do tempo. A história, no entanto, quase teve um encerramento em um ponto, e teria sido sombrio.

Como compartilhado pelo Comic Book Resources, o escritor do anime de Pokémon, Takeshi Shudo, tinha duas ideias para um encerramento da história. Ele revelou detalhes dessas duas ideias em seu blog em 2009, um ano antes do seu falecimento.

Inicialmente, era esperado que a história do anime de Pokémon acabasse com um longa-metragem. Mas como sabemos, a franquia é um sucesso tão grande que esse encerramento ainda não veio.

As ideias de Takeshi Shudo para o final de Pokémon

A primeira ideia de Takeshi Shudo para um encerramento mostraria Ash como um homem velho, tendo recordações de seu passado como treinador de Pokémon. Ele ouviria a sua mãe dizendo-lhe para dormir e que uma nova jornada o estava aguardando.

No dia seguinte, Ash acordaria como uma criança novamente, estando pronto para novas aventuras. Dessa vez, no entanto, a sua jornada não seria para pegar Pokémon, e sim para entender o significado da existência.

Teria sido um final bastante melancólico para a história, mas a segunda ideia era ainda mais sombria. Radicalmente diferente da primeira, a segunda proposta de Takeshi Shudo giraria em torno de uma rebelião de Pokémon.

Os Pokémon perceberiam que estavam sendo usados como escravos pelos humanos, iniciando uma grande revolta. O líder dessa rebelião seria ninguém menos que Pikachu, contra o qual Ash teria que batalhar.

No meio desse conflito, a Equipe Rocket tentaria acalmar os ânimos entre os humanos e os Pokémon, mas acidentalmente tornaria tudo muito pior. Teria sido um final chocante, com o próprio Takeshi Shudo admitindo que a sua ideia teria quebrado todas as regras da franquia.

Nenhum desses finais se concretizou, e não existe previsão de encerramento para o anime de Pokémon. Assim como tantas outras na cultura pop, essa parece uma daquelas histórias que simplesmente nunca terão um verdadeiro fim.

No Brasil, diferentes fases do anime de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.