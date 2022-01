One-Punch Man: Fãs se surpreendem com participação especial em dublagem da Netflix

Fãs do anime One-Punch Man ficaram surpresos com a dublagem da Netflix. Os capítulos dublados da segunda temporada foram lançados e trazem a participação especial do comediante Murilo Couto.

Alguns fãs notaram a voz familiar nos episódios de One-Punch Man. Ao procurarem pelo elenco dos dubladores, descobriram que o humorista e ator faz uma participação especial como o Apresentador da Super Fight.

Após a descoberta dessa aparição, alguns espectadores reagiram ao fato no Twitter.

Murilo Couto ficou mais conhecida pelo trabalho no programa The Noite, do SBT. Antes, o ator também apareceu em Malhação, onde foi revelado.

Confira abaixo as reações dos fãs ao descobrirem a voz do comediante nos episódios dublados da Netflix para One-Punch Man.

As duas temporadas de One-Punch Man estão na Netflix

No Brasil, os espectadores podem conferir as duas primeiras temporadas de One-Punch Man pela Netflix. A trama acompanha o poderoso Saitama.

No universo de One-Punch Man, Saitama é um herói cheio de tédio e que sofre com depressão. Podendo matar qualquer um com um só golpe, o protagonista quer achar um adversário que o divirta um pouco.

Por enquanto, o aclamado anime conta com essas duas temporadas que estão na Netflix. Há uma expectativa para chegada do terceiro ano em 2022.

One-Punch Man, bem como alguns outros animes, costuma demorar para trazer novos episódios. Com isso, a espera não assusta os espectadores.

“O super-herói mais forte do mundo pode matar qualquer um com um só golpe. Mas, com uma vida sem desafios, ele sofre com o tédio e a depressão”, afirma a sinopse do desenho.

