Pokémon termina mistério sobre o Professor Carvalho

O Professor Carvalho é um personagem amado de Pokémon há um bom tempo. Mas existe uma coisa sobre ele que os fãs sempre quiseram saber: como exatamente funciona o seu trabalho?

O Comic Book Resources terminou com esse mistério. Como os fãs sabem, o Professor Carvalho cuida dos Pokémon de vários treinadores, mas ao contrário do que muitos podem pensar, ele não exatamente os treina.

Os Pokémon de Ash geralmente nunca voltam mais poderosos do laboratório do Professor Carvalho.

Às vezes eles apresentam novos movimentos, mas está estabelecido na franquia que alguns Pokémon são capazes de treinar sozinhos.

O trabalho do Professor Carvalho

Como o Professor Carvalho cuida de vários Pokémon ao mesmo tempo, ele não pode dar tanta atenção para todos eles.

É por este motivo que os Pokémon de Ash sempre parecem tão animados ao revê-lo, já que o tratamento do Professor Carvalho pode ser mais “frio” do que o do garoto.

Isto não quer dizer que o Professor Carvalho é cruel com os Pokémon. A questão é que ele é um cientista e, como tal, existem detalhes com os quais ele se importa mais.

Aliás, o trabalho do Professor Carvalho se resume basicamente a isto. Como um cientista, ele passa mais tempo estudando os Pokémon do que os treinando ou interagindo com eles.

O serviço do Professor Carvalho é muito importante no universo de Pokémon. Ele está sempre disposto a ajudar jovens treinadores, pedindo muito pouco em troca.

No Brasil, diferentes partes da franquia Pokémon estão disponíveis pela Netflix.