Revelado por que Pikachu é tão poderoso em Pokémon

O Pikachu de Ash é extremamente poderoso no anime de Pokémon. Existem algumas explicações para esse ponto, de acordo com o Comic Book Resources.

Pikachu é, naturalmente, um Pokémon bastante poderoso no universo da franquia. Mas o de Ash realmente se destaca, sendo bastante especial.

Pensando de uma maneira prática, é claro que é muito conveniente que o Pikachu de Ash seja mais poderoso do que os outros. Afinal, estamos falando do protagonista do anime, que está sempre precisando vencer novas batalhas.

Mas dentro do universo de Pokémon, também existem algumas explicações para o extraordinário poder do Pikachu de Ash. Logo no começo do anime, é mencionado que há um “problema” com esse Pikachu.

Os personagens não comentam muito sobre o “problema”, mas é indicado que se trata de um excesso de geração elétrica. O que não é necessariamente uma coisa ruim, é claro.

O incrível nível de poder do Pikachu de Ash

Em um episódio de Pokémon, Pikachu também apareceu sendo “energizado” por Ash, o que sugere que há um grande impulso de poder nele, além de suas habilidades naturais.

Alguns fãs também acreditam que Pikachu e Ash são tão conectados que a poderosa personalidade do garoto acaba influenciando no poder de seu Pokémon, o que na verdade é uma teoria bem coerente, embora nunca tenha sido confirmada oficialmente.

O anime de Pokémon é um grande sucesso com os fãs, recebendo diversas novas versões nas últimas décadas. Além disso, em termos de vendas de produtos, a franquia é uma das mais bem-sucedidas da cultura pop.

Vale lembrar que a Netflix está desenvolvendo uma nova série em live-action de Pokémon. Os detalhes sobre o projeto são escassos por enquanto.

No Brasil, algumas versões de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.