Fãs comparam Boruto com Naruto para escolher qual anime é o melhor

Recentemente, a Netflix surpreendeu fãs ao disponibilizar em seu catálogo as primeiras temporadas de Boruto. O anime é ambientado no mesmo universo ninja de Naruto, e acompanha a história do protagonista titular, filho do Hokage e herdeiro do clã Uzumaki. Com a estreia, os assinantes da plataforma querem saber: qual dos animes é o melhor? E vale a pena assistir Boruto?

“Seguindo os passos do pai, Boruto começa o treinamento na academia ninja”, afirma a sinopse oficial de Boruto na Netflix.

A plataforma lançou as três primeiras temporadas do anime. Atualmente, Boruto exibe sua 5ª temporada no Japão. Até o fechamento desta matéria, a produção já havia lançado 234 episódios.

Assim como Naruto, Boruto é baseado no mangá homônimo de Masashi Kishimoto, que desta vez, traz Ukyo Kodachi como co-autor. O site Fiction Horizon revelou se vale a pena assistir Boruto e como o anime se compara a Naruto.

Vale a pena assistir Boruto na Netflix?

Boruto é ambientado anos após os eventos da 4ª Guerra Mundial Shinobi e os diversos casamentos que acontecem ao final de Naruto.

A premissa do anime é bastante simples: Boruto acompanha a história da nova geração de ninjas em Konoha, os filhos dos personagens de Naruto.

Vale lembrar que, ao final de Naruto, o protagonista realiza seu sonho de se tornar Hokage e se casa com Hinata. O casal tem dois filhos: Boruto e Himawari.

Ao iniciar seu treinamento na Academia Ninja, Boruto integra o time comandado por Konohamaru, que conta também com Sarada Uchiha (a filha de Sasuke e Sakura) e Mitsuki (o “filho” artificial do vilão Orochimaru).

Ou seja: o anime é basicamente uma continuação da história de Naruto. Dessa forma, se você gosta da produção original, provavelmente, também vai curtir a sequência.

Uma das grandes diferenças entre Naruto e Boruto acontece justamente na adaptação do mangá.

Enquanto Naruto conta com inúmeros fillers (episódios que não fazem parte do mangá e não costumam influenciar a trama em geral), Boruto conta com ‘fillers canônicos’, que não aparecem no mangá mas são muito importantes para a história.

Boruto é melhor que Naruto?

De acordo com a análise de sites especializados e a opinião dos fãs, Boruto é um bom anime, mas está longe de chegar ao nível de qualidade de Naruto.

O anime conta com personagens cativantes, uma bela animação e lutas de tirar o fôlego. No entanto, não consegue alcançar a profundidade e o teor emocional da produção original.

Comparações são inevitáveis, mas Boruto sofre para fazer jus ao legado de Naruto – considerado por muitos um dos melhores animes de todos os tempos.

Se existe um aspecto em que Boruto supera Naruto é na qualidade de animação. Como é produzido atualmente, o anime conta com cenas fluidas, ótimas sequências de batalha e personagens com ótimos visuais.

Dessa forma, é possível concluir que Boruto não é tão bom como Naruto, mas que mesmo assim, tem tudo para conquistar os “órfãos” do anime original.

As três primeiras temporadas de Boruto estão disponíveis na Netflix.