Netflix tem série de anime que é igual a All of Us Are Dead

Sucesso na Netflix, All Of Us Are Dead provou mais uma vez o potencial internacional das séries sul-coreanas. O que muitos assinantes da Netflix não sabem é que a plataforma conta também com um anime de premissa quase idêntica à da produção live-action. Trata-se de Highschool Of The Dead, uma história que tem tudo para conquistar os fãs de terror e do universo dos zumbis.

Assim como All Of Us Are Dead, Highschool Of The Dead conta a história de um grupo de estudantes adolescentes que tenta sobreviver em meio a uma epidemia de mortos-vivos.

E as semelhanças não terminam por aí: vários personagens de All Of Us Are Dead encontram contrapartes interessantes nas figuras de Highschool Of The Dead.

Para quem deseja assistir Highschool Of The Dead na Netflix, explicamos abaixo tudo sobre a produção: trama, personagens, recepção crítica e muito mais.

Com 12 episódios, Highschool Of The Dead é um anime produzido pelo Estúdio Madhouse, responsável por sucessos como Black Lagoon, Hellsing Ultimate, One-Punch Man, Death Note e Hunter x Hunter.

A produção foi lançada originalmente em 2019, e adapta os 4 primeiros volumes do mangá homônimo, escrito por Daisuke Sato e ilustrado por Shoji Sato.

“Um grupo de estudantes com um arsenal de armas caseiras se prepara para uma infestação de zumbis que toma conta do mundo”, afirma a sinopse oficial de Highschool Of The Dead.

Ou seja: o anime é muito parecido com All Of Us Are Dead, contando com a mesma premissa básica.

Highschool Of The Dead é ambientada no Japão, nos primeiros dias de uma pandemia que transforma humanos em zumbis.

O enredo acompanha um grupo de estudantes do Ensino Médio, que junto com a enfermeira da escola, tenta sobreviver ao apocalipse zumbi.

Mas além dos mortos-vivos sanguinários, os personagens precisam enfrentar também sobreviventes perigosos e testemunhar a ruína da sociedade – e de seus próprios códigos morais.

A história é protagonizada por Takashi Komuro, um estudante que faz de tudo para proteger a melhor amiga Rei e os outros colegas.

Rei Miyamoto divide o protagonismo com Takashi, e pode ser considerada a “mocinha” da história.

Saeko Busujima, por sua vez, é uma das personagens mais populares de Highschool Of The Dead, graças ao seu visual inconfundível e suas impressionantes habilidades com a katana.

A lista de personagens principais de Highschool of the Dead é completada pelos estudantes Saya Takagi e Kohta Hirano, além da enfermeira Shizuka Marikawa.

Highschool Of The Dead também fez sucesso com o público e com a crítica especializada, embora tenha sido criticada pelo design de certas personagens e por seu conteúdo erótico e sexual.

All Of Us Are Dead e Highschool of the Dead estão disponíveis na Netflix. Veja abaixo o trailer legendado do anime.