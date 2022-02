O que acontece com Brock após anime de Pokémon

O que acontece com Brock após a sua jornada original no anime de Pokémon? Aqui estão alguns detalhes (via Screen Rant).

É estabelecido que Brock deixou a vida de treinador para se dedicar à faculdade de medicina de Pokémon. Ele sonha em se tornar um médico de Pokémon.

Brock passa um bom tempo sendo um médico de Pokémon em treinamento.

Foi revelado recentemente, no entanto, que ele finalmente alcançou um novo nível em sua carreira, sendo promovido como um médico de Pokémon totalmente qualificado.

O novo trabalho de Brock

Em seu novo emprego, Brock atualmente trabalha em um centro de Pokémon na região de Sinnoh. Ele passa o seu tempo cuidando de vários Pokémon e os ajudando quando precisam de apoio médico.

A jornada de Brock é uma das mais legais em Pokémon, mostrando como ele amadureceu ao longo dos anos. O personagem escolheu uma profissão que realmente combina muito com a sua personalidade.

Vale destacar ainda que a história de Brock ainda não está totalmente concluída em Pokémon.

Portanto, é possível que outras coisas importantes aconteçam em sua vida, de modo que a sua jornada continue tendo desenvolvimento, mesmo que ele não seja mais um personagem regular em Pokémon.

Depois de tanto tempo, Brock segue sendo um aliado importante de Ash. Eles podem não ter mais tantas aventuras juntos, mas é claro que Ash ainda pode procurar o amigo caso precise de ajuda.

No Brasil, diferentes fases de Pokémon estão disponíveis pela Netflix.