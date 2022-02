Os personagens que podem ser o pai de Ash em Pokémon

Pokémon tem alguns mistérios ainda, mas o maior deles é quem seria o pai de Ash. Mesmo com décadas no ar, o desenho do Pikachu nunca respondeu essa pergunta.

A figura é mencionada apenas algumas vezes em Pokémon, mas não tem a identidade revelada. A pista recente foi dada em Pokémon, o Filme: Segredos da Selva.

No longa animado, Ash afirmou que o pai dele sempre acreditou nos sonhos do garoto e sempre apoiou eles. A declaração deixou os espectadores de Pokémon ainda mais curiosos.

Uma teoria comum é de que o pai do garoto era um treinador que começou a sua jornada quando Ash nasceu. Mesmo assim, isso nunca foi confirmado sobre o companheiro do Pikachu.

Até hoje, entre teorias de fãs, existem três fortes candidatos para serem o pai de Ash em Pokémon. Confira abaixo.

Professor Carvalho

O principal candidato é o Professor Carvalho. O personagem é uma figura paterna de Ash em Pokémon e tem uma relação muito próxima de Delia. Uma dica muito forte é que o professor decide dar um monstrinho raro para o garoto após ele se atrasar, o que mostra o amor de Carvalho por Ash.

A grande dúvida nesse caso é o motivo do Professor Carvalho e de Delia não contarem para Ash sobre a paternidade. Por isso existe a dúvida se o personagem pode ou não ser o pai do treinador.

Bruno

O capítulo To Master the Onixpected! criou essa teoria entre os fãs de Pokémon. Bruno ser o pai de Ash explicaria a ausência dele na vida do garoto.

Quando Ash vê o treinador na TV, o garoto diz que quer ser igual a ele – até mesmo indo praticar com o Mestre Pokémon. Sem qualquer explicação, Delia dá a localização secreta do famoso, indicando que conhece ele. Apesar disso, Bruno mostra ser uma fraude em relação ao que se conhece sobre ele, e se mãe do protagonista realmente conhecesse o personagem, possivelmente teria avisado o filho.

Silver

Outro candidato favorito dos fãs é Silver. Os espectadores de Pokémon acreditam que Ash e o personagem têm muito em comum, até mesmo com atitudes parecidas.

Uma pista dos espectadores seria o fato de Ritchie mencionar Ash e Silver reagir como se o conhecesse, mesmo sem nunca ter visto o jovem treinador. Além disso, os dois tem monstrinhos que vivem fora de pokebolas e ambos viram um Pokémon raro quando iniciaram as jornadas.

Apesar dos candidatos e das teorias, vale dizer que pode ser que nem os escritores saibam quem é o pai de Ash. Pokémon pode usar um artifício antigo da TV, que é nunca responder um segredo e manter o mistério no ar, por maior que pareça entre os espectadores.

Pokémon pode ser visto na Netflix.