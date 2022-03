Naruto: Explicado o motivo dos ninjas usarem bandanas

Um dos aspectos mais icônicos de Naruto é o fato dos ninjas usarem bandanas. Curiosamente, isso quase não esteve presente no anime/mangá.

Originalmente, Naruto utilizaria um óculos na cabeça, item que chegamos a ver nos primeiros episódios do anime. Isso, no entanto, acaba mudando logo no começo da história.

Eventualmente ele consegue a bandana com o símbolo de Konoha e há uma explicação bastante prática para isso.

O criador da franquia, Masashi Kishimoto, substituiu os óculos de Naruto pela bandana a fim de simplificar os desenhos. Ele percebeu que desenhar os óculos consumiria muito tempo no esquema de produção apertado do mangá.

Essa não é a única mudança que ele fez em personagem. Sasuke originalmente teria um colar e vários outros acessórios nos braços e pernas. Esses também foram removidos para facilitar o trabalho do autor.

Naruto tem uma conquista nunca alcançada e há um motivo para isso

Naruto evolui muito durante as duas fases do mangá/anime, mas há uma conquista que ele jamais alcança: ele jamais se torna chunin e muito menos jōnin.

O anime estabelece que os ninjas são divididos em diferentes ranques: genin, chunin e jōnin (além dos sennin). Um ranque recebe missões mais importantes que o outro e, claro, de maior risco.

Naruto chega a participar do exame chunin, mas não chega a concluir devido à interferência de Orochimaru e depois disso ele jamais evolui nesse sentido.

Depois do exame, Naruto começa a treinar com Jiraya e se envolve na busca por Sasuke e na grande guerra dos ninjas, não sobrando tempo para ele se tornar chunin.

Felizmente, ele eventualmente torna-se Hokage e mal importa qual o ranque dele na sociedade dos ninjas. Todos sabem qual o poder dele no fim da história.

Boruto pode ser assistido na Netflix.