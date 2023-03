Anime original de Naruto vai ganhar 4 episódios inéditos

Anos depois de sua conclusão, o anime original de Naruto vai ganhar episódios inéditos em comemoração aos 20 anos desde sua estreia.

O anime original de Naruto está planejando retornar no final deste ano, muito depois que seu último episódio foi ao ar. Serão lançados quatro novos episódios neste ano.

Continua depois da publicidade

A atualização vem do Studio Pierrot, bem como da Shueisha (via ComicBook). As empresas confirmaram que quatro episódios “novos” de Naruto estão programados para estrear em setembro.

Infelizmente, ainda não foi divulgado sobre o que serão esses quatro episódios. Mais detalhes devem ser revelados nos próximos meses.

Naruto ganha novo anime com Sasuke e Sakura

Naruto é um dos animes mais populares do mundo, e a franquia ganhou um novo anime, agora focado em Sasuke e Sakura.

Os personagens coadjuvantes no anime original, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno nem sempre estiveram de acordo, mas parece que eles irão formar uma dupla.

A série de mangá ganhou um arco em Boruto: Naruto Next Generations, mostrando os dois personagens em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos (via ComicBook).

Sasuke’s Story mostrou a aventura do último Uchiha e Sakura partindo para salvar a vida de Naruto, que contraiu uma doença misteriosa.

Com os eventos recentes do mangá de Boruto e Sasuke perdendo um olho na luta contra Kara, ele ainda vai continuar como um mentor de Boruto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.