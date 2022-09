Anya de Spy x Family tem uma terrível conexão com Goku

Spy x Family e Dragon Ball podem ser mangás/animes totalmente diferentes, mas seus protagonistas – Anya e Goku – compartilham uma peculiar fraqueza, ainda que ela se manifeste de forma inversa.

Anya Forger é uma menina de seis anos com a capacidade de ler as mentes das pessoas. Embora seus poderes, por si só, possam não parecer muito, Anya os usou a fim de facilitar quase todos os eventos importantes na história de Spy x Family.

Conforme ela amadurece, ela ganha mais controle sobre seus poderes. Ela também se tornou mais inteligente com o conhecimento adquirido por meio das habilidades, tendo sido consistentemente capaz de melhorar o que ela pode fazer, como identificar a mente de quem ela quer ler.

No entanto, nada em suas habilidades sugere uma conexão com Goku, tendo em vista que ele nem humano é, sendo um saiyajin nascido no planeta Vegeta, com natural aptidão para a luta

Apesar dos contrastes entre Anya e Goku, eles compartilham uma ligação comum, embora não óbvia.

Ambos são afetados negativamente pela Lua, com o satélite tendo efeitos devastadores para esses dois heróis de mangá.

As fraquezas de Anya e Goku

O cientista que estudou Anya antes de ela ser encontrada por Loid Forger, chamou a vulnerabilidade de “eclipse” porque ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão perfeitamente alinhados durante o surgimento de uma nova lua. O alinhamento faz com que a Lua “desapareça” no brilho do Sol por um dia.

Por outro lado, a Lua pode afetar Goku quando está em sua plenitude, e sua face inteira é iluminada pelo Sol. Na época, a Lua é completamente visível da Terra, o que significa que ocorre no momento diretamente oposto ao momento em que a Lua afeta Anya.

Em outras palavras, Anya é afetada pela Lua Nova – nessa ocasião, ela é incapaz de usar seus poderes, como vemos no capítulo 26 do mangá de Spy x Family.

Já Goku é afetado pela Lua Cheia. Nessa fase, ele se transforma em um macaco gigante e, incapaz de controlar sua mente quando isso acontece, gera destruição desordenada. É claro, desde que seu rabo foi cortado isso não ocorre mais.

Dessa forma, Anya e Goku podem ser muito diferentes, mais ainda têm algo em comum: a fraqueza.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.