Atriz de Yor de Spy x Family também é linda na vida real; veja

Spy x Family é um dos animes de maior sucesso de 2022, principalmente em razão da relação familiar de Twilight, Yor e Anya Forger. Mas nem todos sabem como o elenco é na vida real.

A trama de Spy x Family gira em torno da missão de Twilight, um espião, que precisa adotar uma filha e conseguir uma esposa a fim de se aproximar de seu alvo em uma escola de elite.

Para isso, ele precisa treinar ambas a fim de serem a família perfeita, enquanto a filha, Anya, conquista boas notas e reputação na escola extremamente exigente.

Naturalmente, isso leva a inúmeras situações inusitadas, especialmente levando em conta que Yor é uma assassina e, dentre eles, apenas Anya sabe sobre a real ocupação dos pais, visto que ela é capaz de ler mentes (algo que eles também não sabem).

Enquanto vários personagens de Spy x Family foram aclamados como favoritos dos fãs, Anya e Yor são especialmente populares dentre os espectadores (via CBR).

Saori Hayami, que interpreta Yor, pode soar familiar para os fãs, já que ela faz trabalhos de voz em anime há anos. Além disso, a beleza física dela é algo que chama bastante a atenção.

Hayami é a voz por trás de dezenas de papéis memoráveis ​​em videogames e animes e possui impressionantes 257 créditos na publicação.

Dentre eles, estão Demon Slayer, Devil May Cry 4, Xenoblade Chronicles 2 e DARLING in the FRANXX.

Evidente que, como dubladora, ela não precisa ser nem remotamente parecida com a personagem, mas há casos em que isso acaba acontecendo.

Vale lembrar que, muitas vezes, os dubladores também fornecem suas aparências por meio de captura de movimento, como ocorre com Troy Baker em Death Stranding.

Spy X Family, no Brasil, é exibido pelo Crunchyroll.

