Chainsaw Man mostra como Boruto poderia ter sido a continuação ideal de Naruto

A sequência de Naruto, Boruto, é bastante divisiva dentre os fãs. Infelizmente, muitos consideram que a história não continuou como deveria e Chainsaw Man mostra um caminho melhor que a continuação poderia ter trilhado.

O mangá e o anime de Boruto estão melhorando. No entanto, com o Crunchyroll marcando outro sucesso graças ao Chainsaw Man, os fãs de anime estão mergulhando em mais aventuras de Denji enquanto mantém ele um demônio dentro de si – semelhante a Naruto e Kurama.

Continua depois da publicidade

O modelo foi estabelecido em relação ao que a franquia Naruto deve focar, o que poderia facilmente traçar aventuras melhores do que a equipe de Boruto em Konoha.

Em Naruto, Kurama, a Raposa de Nove Caudas, foi colocada no bebê Naruto por seus pais, tornando-o o Jinchūriki definitivo.

Só ele tinha o poder de conter a fera e, com o tempo, eles se tornaram amigos. Tal era a profundidade do coração de Naruto que mais tarde ele abrigaria as outras oito Bestas com Cauda como parte da guerra contra Kaguya, que queria todo o chakra de volta da Terra em um movimento que basicamente mataria todos.

Denji está trilhando um caminho subvertido relacionado a esse conceito em Chainsaw Man, já que os fãs estão observando seu vínculo com Pochita. Mas o cachorro-demônio é quem pressiona pela união, salvando Denji da morte, para que ele se torne uma arma e ganhe dinheiro.

Embora sua alma esteja presa em Denji, Pochita está obtendo felicidade vivendo indiretamente por meio dele. E enquanto eles se unem, Denji segue um caminho mais assustador e violento como um assassino sangrento de demônios do que Naruto.

Continuação de Naruto deveria ter seguido outro rumo

Naruto pode criar um spinoff mergulhando no passado, detalhando como outros Jinchūrikis operavam sob uma luz sangrenta e intimidante. Afinal, eram armas de destruição em massa com imenso poder.

Mas, além de sua força destrutiva e como eles se tornaram mercenários ou assassinos, um spinoff pode expandir mais os próprios títulos. Nem todo mundo tinha aquela camaradagem e dinâmica que Naruto e Kurama tinham, como visto com Killer B e Gyūki.

Com o tempo, as bestas – além de Gyūki – foram libertadas e enviadas para a selva após a queda de Kaguya, com outras como Shukaku sendo protegidas. Isso significa que uma série também pode se concentrar nos dias atuais, onde eles estão sendo caçados novamente por grupos semelhantes à Akatsuki ou onde há uma seleção de novos receptáculos.

Seria um caminho mais mais seguro, já que os seres de chakra seriam protegidos por especialistas shinobi heróicos como Naruto.

Em todo caso, há muitas formas como o universo de Naruto pode ser expandido, não precisando ser uma continuação direta de fato.

Naruto está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.