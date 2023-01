Conheça os mangás que inspiram Junji Ito: Histórias Macabras do Japão

Já disponível na Netflix, o anime Junji Ito: Histórias Macabras do Japão promete deixar os assinantes da plataforma de cabelo em pé! Afinal de contas, os 12 episódios da série animada são baseados em alguns dos mangás mais assustadores de Junji Ito – o mestre do “terror contemporâneo japones”.

“Uma seleção das histórias mais bizarras, perturbadoras e aterrorizantes de Junji Ito, mestre do mangá de terror”, afirma a sinopse oficial de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão.

Continua depois da publicidade

O anime de Junji Ito é uma antologia de terror. Ou seja: cada episódio conta uma história diferente (alguns contam duas).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os mangás que inspiram Junji Ito: Histórias Macabras do Japão na Netflix; confira!

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão é inspirada em série de mangás

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão estreou na Netflix no dia 19 de janeiro de 2023, não demorando a conquistar os assinantes da plataforma.

O anime, como já citamos acima, é baseado na icônica obra de Junji Ito, um dos mangakás mais famosos do Japão.

Junji Ito, para quem não conhece, é conhecido por criar alguns dos mangás de terror mais assustadores de todos os tempos.

O escritor também é conhecido por sua estética inconfundível, por histórias pra lá de nojentas e por personagens extremamente macabros.

Uma das obras mais conhecidas de Junji Ito é Tomie (na foto acima) – uma série de mangás que acompanha a história de uma garota imortal que leva os admiradores à loucura. O 9º episódio de Histórias Macabras do Japão, batizado de “Tomie: Photo”, faz referência a essa trama.

Outros famosos mangás de Junji Ito incluem Uzumaki (sobre uma cidade cujos moradores são obcecados por espirais) e Gyo (uma trama de dois volumes na qual peixes são controlados por uma bactéria senciente).

Em Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, os episódios são baseados em 20 das histórias mais famosas do mangaká.

As histórias em questão são incluídas nos mangás Junji Ito: Masterpiece Collection, Junji Ito: A A Study from the Abyss of Horror e Fragmentos do Horror.

Esse último é publicado no Brasil pela editora Darkside. Os outros dois ainda não estão disponíveis em português (pelo menos de maneira oficial).

Junji Ito encontra diversas inspirações para suas macabras histórias. “The Hanging Ballons”, por exemplo (que é adaptada no terceiro episódio do anime da Netflix), é baseada em um sonho que o mangaká teve na infância.

Você já pode conferir todos os episódios de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.