Cyberpunk: Mercenários ganha trailer violento na Netflix

Com o dia da estreia de Cyberpunk: Mercenários se aproximando, a Netflix serviço lançou um trailer cheio de violência, sangue e explosões para deixar o público ainda mais ansioso pelo anime baseado no jogo da CD PROJEKT RED.

O trailer abusa de cenas violentas, neon, armas e até um pouco de nudez, além de um aviso para evitar acidentes com espectadores fotossensíveis. Então cuidado para não assustar nenhum desavisado em volta e confira você mesmo.

Além do trailer eletrizante, a Netflix também lançou um poster com Lucy, uma personagem importante que fara parte do anime.

“A brilhante Lucy, uma netrunner habilidosa, e parte importante do grupo de mercenários do Maine” a Netflix também descreve a situação da personagem como “apesar de suas habilidades técnicas valiosas, ela não que nada além de deixar Night City e seu próprio passado perigoso”.

Mais sobre Cyberpunk: Mercenários

“Ao longo de 10 episódios, a série conta a história de um garoto de rua em Night City, uma cidade futurista onde todos são obcecados por tecnologia e modificações corporais. Para sobreviver, ele se torna um mercenário fora da lei, também conhecido como cyberpunk”, diz a descrição oficial da série.

A CD PROJEKT RED, de Cyberpunk 2077, é produtora da série, com Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) como showrunner e produtor executivo.

Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder estão na produção. A equipe da CD PROJEKT RED está trabalhando na nova série desde 2018.

O aclamado estúdio de animação japonês Studio Trigger recebeu a missão de dar vida ao mundo de Cyberpunk, com seu famoso estilo vibrante.

A direção fica por conta de Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), com direção criativa de Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), design de personagens e direção de animação de Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e roteiro adaptado por Yoshiki Usa (Gridman, Promare) e Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‘O Ancião’).

A trilha sonora ficará por conta de Akira Yamaoka, que trabalhou na série Silent Hill.

A série chegará à Netflix no dia 13 de setembro.

