Demon Slayer: Fãs queriam que ISSO fosse diferente no anime

Demon Slayer é um dos animes de grande sucesso na atualidade. Mas nem tudo é perfeito na narrativa. Existem alguns detalhes que ainda incomodam o público.

Isso virou o motivo de um debate entre fãs no Reddit, de acordo com o Looper. A ideia era discutir sobre as coisas mais sem sentido sobre o anime, e o que os internautas teriam mudado sobre isso.

Um internauta fez uma interessante observação sobre o conceito de Mundo Transparente de Demon Slayer.

Ele escreveu: “Eu gostaria que o Mundo Transparente tivesse sido melhor antecipado. Eu odiei a maneira com que isso aconteceu, parecia muito conveniente.”

“Teria sido muito mais legal se isso tivesse sido mencionado antes. Ou se tivéssemos algum conhecimento sobre isso antes, para que parecesse menos chocante.”

Detalhe que poderia ter sido melhor trabalhado

Diversos outros internautas concordaram com essa opinião. Se você ficou um pouco confuso, eis uma breve explicação: “Mundo Transparente” é o nome dado a uma habilidade que apenas os Demon Slayers mais poderosos podem apresentar.

Com a habilidade de Mundo Transparente, um indivíduo pode ver camadas internas de tudo ao seu redor. Isso traz uma grande vantagem tática em relação aos oponentes.

No entanto, esse conceito nunca foi muito bem abordado antes de ser realmente apresentado. Isso fez com que a habilidade parecesse conveniente e muito repentina no enredo.

Demon Slayer está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.