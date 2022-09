Dragon Ball já tem um sucessor digno e está na Netflix

Dragon Ball já possui o sucessor perfeito. É outro anime popular: One Piece.

Como destacado em uma matéria do Screen Rant, embora seja um pouco difícil de perceber hoje em dia, dada a continuidade aparentemente infinita das duas franquias, One Piece na verdade foi desenvolvido como uma espécie de sucessor para Dragon Ball nos mangás.

One Piece teve início alguns anos depois do encerramento da versão original de Dragon Ball, e realmente se mostrou um sucessor digno para a saga.

Embora One Piece e Dragon Ball apresentem histórias muito diferentes, as duas sagas têm basicamente a mesma essência.

O senso de humor é uma parte importante desses dois mundos, com os personagens, em geral, não se levando muito a sério, com destaque para os próprios protagonistas.

One Piece e Dragon Ball até mesmo tiveram um crossover nos mangás. E por incrível que pareça, a combinação foi muito boa.

A ligação de One Piece e Dragon Ball

As duas sagas também apresentam alguns temas semelhantes em suas jornadas. Não há dúvidas de que Dragon Ball serviu como uma grande inspiração para a criação de One Piece.

A grande ironia aqui é que, atualmente, Dragon Ball e One Piece parecem não ter um fim à vista, ganhando constantemente novas histórias. O que começou como uma ideia de sucessão se tornou uma espécie de “rivalidade”, especialmente com as duas franquias tendo tantos fãs.

Ainda assim, o que é importante é que, em espírito, Dragon Ball e One Piece têm uma conexão direta que nunca se apagará totalmente. Mesmo que as histórias continuem acontecendo, as suas origens nunca poderão ser esquecidas.

No Brasil, One Piece está disponível na Netflix. Já Dragon Ball não está no catálogo de nenhum dos principais serviços de streaming.

