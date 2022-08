Dragon Ball Super: Super Hero atinge marca histórica nos cinemas

Dragon Ball Super: Super Hero é o novo filme da famosa franquia criada por Akira Toriyama. A arrecadação na estreia do longa-metragem prova que o anime está longe de perder a popularidade.

Dragon Ball Super: Super Hero estreou com impressionantes US$ 20,1 milhões nas bilheterias norte-americanas, o suficiente para vencer o fim de semana. Esse número pode subir ainda mais quando as receitas de domingo forem contabilizadas.

Não bastasse isso, o Crunchyroll, que está distribuindo o filme, diz que a sequência está marcando a melhor estreia global de todos os tempos para um filme de anime (via THR).

Dirigido por Tetsuro Kodama a partir de uma história do criador da série Akira Toriyama, Dragon Ball Super 2 é o 21º longa-metragem do universo Dragon Ball.

Confira a imagem logo abaixo:

Mais sobre Dragon Ball Super: Super Hero

O novo filme de Dragon Ball traz de volta uma clássica facção inimiga de Goku, conforme aponta a sinopse.

“O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku… Mas certos indivíduos decidiram levar adiante sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Esses dois androides – que se intitulam “super-heróis” – decidem atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói!”, revela a sinopse.

O filme tem roteiro por Akira Toriyama. O elenco de voz japonês é formado por Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan e Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) e Ryota Takeuchi (Carmine).

Dragon Ball Super: Super Hero já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.