Emocionante; Fãs de Pokémon estão se despedindo de Ash e Pikachu

O anime Pokémon é um dos mais celebrados mundialmente, mas está vendo a jornada de Ash e Pikachu chegar ao fim. Os fãs já estão se despedindo de seus personagens favoritos.

Após a vitória de Ash no campeonato mundial contra Leon, o personagem vai se despedir da história e partir para uma nova aventura.

Com novos personagens assumindo o anime, a trama vai mostrar Liko e Roy substituindo o protagonista principal, enquanto se aventurarão na região de Paldea (via ComicBook).

Os fãs, é claro, estão emocionados ao terem de dar adeus ao seu personagem predileto, depois de mais de 25 anos.

Veja as reações, abaixo.

O adeus aos protagonistas

“Como alguém que cresceu em uma família onde todas as crianças eram grandes fãs de Pokémon, isso parece tão surreal. Ash esteve lá literalmente toda a minha vida e agora sua história chega ao fim e dizemos adeus, isso me deixa estranhamente emocionado? Obrigado por todos os bons anos, vou sentir sua falta”, disse uma fã.

“Resposta automática: desculpe, estou indisponível no momento, estou de luto pelo fato de Ash e Pikachu terem sido deixados de lado como os principais protagonistas do anime Pokémon. Se for uma emergência, você pode me encontrar chorando na minha pilha de pelúcias de pikachu”, escreveu outra fã.

“Eu sei que as pessoas pensavam que Ash era chato, ou um péssimo treinador, mas ele foi parte integrante da minha infância como fã de Pokémon (e, obviamente, Pikachu também). De possuir todas as fitas VHS, até isso. Vou sentir falta deles”, disse mais uma fã.

“Quando eu tinha 33 anos, minha jornada de fabricação de brinquedos Pokémon começou. Ano que vem faço 50 anos. Pessoal e profissionalmente, e do fundo do meu coração… Obrigado, Ash. Obrigado, Pikachu”, disse um fã e colecionador.

“Ash finalmente se tornou o campeão mundial de Pokémon depois de mais de 2 décadas e eles finalmente o aposentaram. É uma loucura que Pokemon Anime finalmente terá um novo protagonista que não é Ash. Não acredito que isso finalmente aconteceu. Este garotinho está aqui há mais tempo do que eu”, comentou um fã.

A jornada de Ash em Pokémon acaba em 2023.

