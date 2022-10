ESSE filler de Naruto é tão bom, que merece se tornar canônico

Alerta de spoiler

Naruto conta com uma quantidade enorme de fillers, criados a fim de dar tempo do mangá lançar mais capítulos antes de ser adaptado em anime. Em geral, são histórias dispensáveis. Mas um arco filler merece se tornar canônico.

Um dos melhores momentos de Kakashi em Naruto Shippuden nunca foi canônico. Após a revelação chocante de que Tobi era de fato Obito Uchiha, Kakashi estava de repente no centro da história de Naruto Shippuden.

Obviamente, Kakashi foi um personagem importante desde o início, mas após a revelação de Obito, não apenas os eventos de Kakashi Gaiden, mas todo o passado de Kakashi se tornou essencial para seguir os arcos finais de Naruto Shippuden. Como tal, não foi surpresa que Kakashi tenha recebido um arco filler de 12 episódios.

Durante a maior parte de Naruto e Naruto Shippuden, uma reclamação popular era que Kakashi não recebeu muito foco. O mistério em torno de Kakashi acrescentou muito ao personagem, mas ainda assim, muitos queriam aprender mais sobre o homem que estudou com o Quarto Hokage e que era sem dúvida o Jounin mais famoso da Aldeia da Folha.

A primeira parte significativa da história de fundo de Kakashi veio com “Kakashi Gaiden”, um arco de flashback lançado no mangá logo após Naruto deixar a Vila da Folha e que mais tarde foi adaptado em um episódio de duas partes de Naruto Shippuden. Dito isto, o melhor arco de flashback de Kakashi não foi “Kakashi Gaiden”.

O filler que deveria ser canônico

Um arco filler de Naruto Shippuden de 12 episódios sobre a vida do ninja enquanto na Anbu revisita a vida de Kakashi logo após a morte de Rin e o fim da Terceira Grande Guerra Ninja.

O arco “Kakashi Anbu” vem justamente quando o anime Naruto Shippuden revelou que Tobi era Obito, um momento perfeito para mostrar como os eventos da Terceira Grande Guerra Ninja mudaram Kakashi para sempre.

O arco funciona como um complemento perfeito para “Kakashi Gaiden”, e eleva a revelação de Obito Uchiha. Há um nível de seriedade e riscos que a maioria dos fillers de Naruto não apresenta, e é por isso que muitas pessoas assumem que o arco Kakashi Anbu é canônico. Infelizmente, não é.

Ao revisitar a vida de Kakashi durante um momento tão trágico, Naruto Shippuden fez algo que nem mesmo o mangá conseguiu. Ele estabeleceu como um Kakashi traumatizado e agressivo se tornou o sensei que encontramos em Naruto.

O arco passa por todas as fases do luto de Kakashi, e magistralmente liga o trauma de Kakashi com outros eventos importantes da linha do tempo de Naruto. Por exemplo, ele ainda estava de luto pelas perdas de Obito e Rin quando a Nove-Caudas atacou a Vila da Folha.

