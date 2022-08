Estrela de Dragon Ball revela se Goku ganharia do Superman

Uma das estrelas de Dragon Ball revelou se é possível o Goku vencer o Superman, um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos.

Sean Schemmel, a voz em inglês do Goku, falou sobre o embate entre os personagens, que constantemente, são comparados por fãs.

Continua depois da publicidade

Para o dublador, Goku poderia vencer o Superman, mesmo que o Homem de Aço estivesse totalmente poderoso e próximo de um sol amarelo (via ComicBook).

“Sim é a resposta curta. A resposta longa é sim: Goku é um deus. Existem dois cenários em que isso ocorreria: se a Terra não estiver com problemas, Goku pediria ao Superman para se aproximar do sol e ficar o mais carregado possível, e então ele lutaria com ele”, disse ele.

Schemmel ainda diz que, se o Goku estivesse passando dificuldades na luta, o personagem levaria o Superman para um planeta sem sol amarelo para tentar vencer.

“Se a Terra estivesse em perigo, ele lutaria contra o Superman enquanto pudesse. Mas então, provavelmente, se ele não estivesse tendo nenhum sucesso, ele provavelmente apenas levaria do Superman para um planeta sem um sol amarelo. Superman perderia todos os seus poderes e Goku ganharia”, revela o dublador.

Um embate épico

A conversa não terminou por aí. Schemmel também aborda uma possível vitória do Escoteiro, para ser justo com os fãs do super-herói.

Ele revelou ter lido vários artigos sobre as fraquezas do Superman, que envolvem kryptonita e magia. Goku não é um ser totalmente mágico, mas exerce um poder proveniente de uma energia espiritual.

Mesmo que o herói da DC seja invulnerável às explosões de Kamehameha, Schemmel acredita confiante de que o Goku pode ser mais esperto que o Superman.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.