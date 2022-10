Freeza deu a Goku seu maior poder e não foi o super-saiyajin

Os fãs de Dragon Ball já sabem que Freeza acabou ajudando a despertar o Super Saiyajin de Goku pela primeira vez. Porém, o ditador intergaláctico também foi responsável por outra evolução do protagonista, mas essa não tem nada a ver com o Super Sayajin.

Freeza enfrentou Goku pela primeira vez quando o vilão tentou roubar as Esferas do Dragão de Namekusei, em uma tentativa de se tornar imortal.

Continua depois da publicidade

Os Guerreiros Z agiram antes, e conseguiram evitar que o vilão realizasse seu desejo. Porém, ainda restava o problema de lidar com o poder vingativo de Freeza, responsabilidade que Goku assumiu para si mesmo.

Durante a luta, Freeza matou Kuririn bem na frente do herói. O que deixou Goku zangado o suficiente para despertar o poder do Super Sayajin. Com essa nova força, Kakaroto derrotou o vilão e fugiu antes da destruição do planeta, que aconteceria como consequência da batalha.

Mas, mesmo depois de sua “morte”, Freeza conseguiu despertar outro nível de poder de Goku.

Freeza ajudou Goku a desenvolver o teletransporte

Goku aprende seu poder de se teletransportar para qualquer lugar, focando no Ki de alguém que estiver lá, após a explosão de Namekusei, quando embarcou na nave das Forças Especiais Ginyu.

O herói foi transportado pela nave até o planeta Yardrat, que as Forças Ginyu planejavam conquistar após Freeza conseguir as Esferas do Dragão.

A nova missão claramente foi ordenada pelo próprio Freeza, já que a equipe conquistava mundos em seu nome. Isso significa que, o fato da nave em que Goku embarcou estar indo para Yardrat, foi indiretamente culpa do vilão.

Ou seja, Freeza foi o responsável por levar Goku até lá, e foi justamente naquele planeta que ele aprendeu a técnica de teletransporte, que se mostrou uma das mais úteis do herói.

Prova disso está em Dragon Ball Super, quando descobrimos que a habilidade permite que Goku viagem pelo universo de forma mais rápida que um anjo, revelando que o poder ultrapassa quase qualquer outra habilidade do herói.

Além disso, o Teletransporte é extremamente útil em batalhas, o que pudemos ver na luta de Goku contra Gas, o lutador mais forte do universo naquele momento.

Basicamente, essa habilidade foi aprendida por Goku ainda no início de Dragon Ball Z, sendo até hoje é uma de suas técnicas mais poderosas e úteis, e ele deve tudo isso a Freeza.

Você pode assistir Dragon Ball Z e Dragon Ball Super na Crunchyroll.

Sobre o autor Gabriel Soldeira