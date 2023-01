Maior decisão de Sasuke em Naruto foi mais difícil do que você imagina

Um dos momentos mais marcantes de Naruto, que marca o fim da primeira fase do anime, é a briga entre o protagonista e Sasuke, que leva o Uchiha a deixar Konoha. Aparentemente, esse momento foi mais difícil para ele do que todos imaginávamos.

O databook da série (via ComicBook) revela que a decisão do Uchiha de deixar seus companheiros ninjas de Konoha foi uma de suas decisões mais difíceis.

Continua depois da publicidade

Ao longo de Naruto: Shippuden, testemunhamos Sasuke conseguindo realmente ultrapassar Orochimaru. Ganhando uma grande quantidade de poder ao ceder ao seu lado sombrio, Sasuke fez o que muitos acreditavam ser impossível e matou seu irmão Itachi, finalmente conseguindo sua vingança, embora uma vingança vazia.

No databook de Naruto, a decisão de Sasuke de deixar Konoha foi detalhada, revelando que ao sair de Konoha, o membro do Clã Uchiha estava efetivamente perdendo uma grande parte de si mesmo no processo:

“Naruto, um amigo de quem ele se separou, causou uma dor que parecia que metade de seu corpo estava sendo dilacerado. Aquele que ainda o persegue depois que ele deixou a vila. No entanto, o coração de Sasuke não vacila mesmo depois de reencontrar Naruto para pela primeira vez em três anos.”

Sasuke e Sakura vão ganhar novo anime

Os personagens coadjuvantes no anime original, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno nem sempre estiveram de acordo, mas parece que eles irão formar uma dupla.

A série de mangá ganhará um arco em Boruto: Naruto Next Generations, mostrando os dois personagens em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos (via ComicBook).

Sasuke’s Story mostrou a aventura do último Uchiha e Sakura partindo para salvar a vida de Naruto, que contraiu uma doença misteriosa.

Com os eventos recentes do mangá de Boruto e Sasuke perdendo um olho na luta contra Kara, ele ainda vai continuar como um mentor de Boruto.

Os novos episódios de Boruto: Naruto Next Generations serão lançado em janeiro, com o primeiro episódio tendo o título de Sasuke Retsuden – Secret Basement.

Como mencionado anteriormente, a história vai se concentrar nos dois protagonistas se sincronizando e em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos.

“Uchiha Sasuke segue para um observatório astronômico, longe do País do Fogo. Lá, ele se sincroniza com Sakura, e juntos eles mergulham em uma investigação secreta em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos”, revela a sinopse.

“Eles descobrem um plano que vai além vida e morte, e uma batalha que irá testar esta equipe de marido e mulher até que a morte os separe”, concluiu a sinopse oficial.

Os novos episódios serão exibidos em 8 de janeiro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.