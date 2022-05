Morte trágica em Boruto faz Naruto perder seus maiores poderes

Naruto é, sem dúvida, uma das franquias mais influentes do Japão. Seu derivado, Boruto, focado no filho do personagem, também está fazendo grande sucesso e continua levando boas histórias sobre seu pai.

No mangá de Boruto, vimos o herói de longa data da franquia, Naruto, perder seus poderes.

No capítulo 55 do mangá, segundo o Screen Rant, a batalha contra Isshiki Otsutsuki resultou na morte de Kurama, a raposa de nove caudas, o que privou Naruto de seus poderes: sem a sua habilidade do Modo de Chakra do Nove-Caudas, o jutsu do Clone das Sombras perdeu eficiência – e quase levou o personagem à morte!

Desde sua infância Naruto tem usado o jutsu do Clone das Sombras. A técnica é considerada extremamente perigosa, já que drena muita energia de chakra e pode levar o seu usuário à morte, mas Naruto consegue driblar graças ao Kurama, sua fonte abundante de chakra.

No mangá original, Naruto já criou mais de mil clones ao mesmo tempo, enquanto a maioria dos usuários só consegue emitir três ou quatro clones.

No entanto, sem o Kurama, o jutsu de Naruto perde eficiência: esta habilidade, que tem sido sua marca registrada desde a origens, não pode mais ser convocada, mas abriu espaço para o personagem continuar evoluindo na série de mangá de Boruto.

Boruto é publicado no Brasil pela Editora Panini.

