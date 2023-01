Naruto: Abertura de Boruto indica próxima história do anime

A franquia Naruto é uma das mais renomadas dos animes, e a nova abertura de Boruto pode estar indicando sua próxima história.

Boruto: Naruto Nex Generations está começando o ano com uma nova trama, com o anime se preparando para retornar ao material de origem do mangá.

A série vai adaptar o arco Code, e a nova sequência de abertura prepara terreno para a nova história principal (via ComicBook).

Em 2022, foi anunciado que a série começaria com uma adaptação da história de Sasuke, mas o verdadeiro arco será mostrado em breve.

Veja a abertura, abaixo.

Boruto Opening 12 by Asian Kung-fu Generation! pic.twitter.com/X2rDKJ0bxO — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) January 8, 2023

O que vem por aí para Boruto?

O arco Code de Boruto: Naruto Next Generations começa após os eventos da luta com Isshiki Otsutsuki, e vê Code recrutar dois androides escondidos de Kara.

A abertura não mostra tanto o que está por vir, embora já indique uma nova história para a série de anime da saga.

Além disso, a sequência inicial apresenta muita ação para os jovens times de shinobi, e há muito o que explicar na história sobre isso.

Vale lembrar que o arco Code é a próxima história canônica da série de Boruto, pois vai se basear bastante no mangá original.

Naruto está disponível na Netflix.

