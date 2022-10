Naruto comemora 20 anos do anime com remake dos melhores momentos

Para celebrar o aniversário de 20 anos do primeiro episódio, Naruto trouxe um presente incrível para os fãs, um vídeo dos momentos mais icônicos do anime, mas as cenas foram refeitas com uma animação moderna.

O remake foi obra do Pierrot Studio, e o vídeo mostra vários momentos marcantes do anime ao som de uma série de músicas de abertura. Quem cresceu assistindo as aventuras do jinchuuriki da Raposa de Nove Caldas, certamente vai se emocionar com esse choque de nostalgia.

A série clássica do Naruto foi produzida de outubro de 2002 a fevereiro de 2007. A sequência Naruto: Shippuden, com versões mais velhas dos personagens, passou na tv japonesa de fevereiro de 2007 até março de 2017.

O anime foi produzido desde o inicio pelo Pierrot Studio, que trabalhou em outras produções de sucesso como Yu YU Hakusho, Bleach e Black Clover.

O mangá foi criado por Masashi Kishimoto e públicado de 1999 até 2014, os quadrinhos tiveram muito sucesso, mas a adaptação da obra para TV, tornou Naruto um fenômeno cultural mundial, que contribuiu para a expansão absurda da cultura otaku nos anos 2000.

Veja o clipe de aniversário aqui em baixo:

O impacto de Naruto

Poucos animes, ou obras de ficção no geral, foram tão influentes quanto Naruto. Junto com Bleach e One Piece, a série abriu um caminho por onde a cultura pop japonesa pode fluir para o resto do mundo.

Todas essas franquias se tornaram negócios milionários, mas esse não é o verdadeiro legado de Naruto. 20 anos depois, as pessoas ainda falam sobre como o anime mudou suas vidas, os inspirando na forma com que o protagonista superou suas dificuldades e seguiu com determinação para realizar seu sonho.

Esses fãs certamente vão adorar o vídeo do Pierrot Studio, mas ele também é uma ótima maneira de introduzir o anime para uma nova audiência.

O aniversário de 20 anos de Naruto incluem diversos projetos e surpresas, sendo o momento perfeito para celebrar o legado da franquia que foi responsável por exportar a cultura japonesa para o mundo todo. E esse vídeo com cenas clássicas em um visual incrível, sendo embaladas pelas músicas temas do anime, é um dos melhores presentes que os fãs poderiam receber.

Todas as temporadas do anime, inclusive as continuações Shippuden e Boruto, estão disponíveis na Crunchyroll.

