Naruto copiou uma das melhores lutas de anime famoso

Naruto e Cowboy Bebop não são obras muito parecidas, mas duas cenas de luta estão fazendo os fãs se questiona questionarem se uma plagiou a outra. No caso, se Naruto roubou a luta de Cowboy Bebop.

Com alguns fãs insistindo que isso foi apenas preguiça da equipe de Naruto, e outros afirmando que ambos foram inspirados por uma mesma fonte, fica difícil saber a verdade.

Mas, um mergulho mais profundo no caso traz explicações plausíveis para as similaridades entre as cenas de luta.

Lançado em 1º de setembro de 2001, Cowboy Bobop: O Filme, é parte importante da experiência do anime. Além da cena na loja de conveniência – referenciada na abertura do live-action na Netflix – outro momento icônico do filme é a luta entre Spike e o Vincent, o vilão do filme. A animação da cena é fluida, e mostra muito bem o estilo de luta do caçador de recompensas.

No dia 3 de dezembro de 2003, o episódio 61 de Naruto estreou. O episódio “A Derradeira Defesa: No Ponto Zero!” se passa durando o arco do Exame Chunin, e continua a luta entre Naruto e Neji.

O episódio é muito querido pelos fãs da série, mas um momento da luta parece ser um remake exato da cena no trem de Cowboy Bebop: O Filme.

As similaridades entre as duas cenas de luta é tão famosa, que a conta oficial da Netflix no Twitter, postou um vídeo mostrando as cenas lado a lado. Isso deixa as similaridades realmente muito óbvias, nos fazendo questionar como isso aconteceu. Veja as cenas juntas:

Naturo e Cowboy Bobop se inspiraram em um filme de Bruce Lee?

Uma teoria popular nos comentários do Tweet, é que as duas cenas estão homenageando um filme de Bruce Lee. Isso até faz sentido, já que o estilo de luta de Spike é diretamente inspirado por Lee. O personagem faz citações do astro em um episódio do anime.

Além disso, Naruto também já faz homenagens à outros gigantes das artes marciais. Por exemplo, uma cena que mostra Sasuke se alongando antes de uma luta, empresta os movimentos de Conan Lee no filme Ninja in the Dragon Den. Então, seria possível que as duas obras só tiveram a mesma fonte?

Bem, é possível, mas muito improvável. Mesmo com Cowboy Bobop fazendo várias referências à Bruce Lee, a cena em questão tem uma estética extremamente ligada ao anime, com seus cortes rápidos em diferente ângulos que dificilmente estariam em um filme de Bruce.

Além disso, tanto a discussão quanto o argumento, são bem antigos na internet. E em nenhum dos fóruns alguém postou a cena de Bruce Lee que seria fonte de inspiração para os dois animes. O que parece um pouco suspeito, mesmo que não exclua totalmente a possibilidade.

As duas cenas tiveram o mesmo animador?

Outra afirmação comum é que Cowboy Bebop: O Filme e o 61º episódio de Naruto tiveram um animador em comum, responsável pelas cenas de luta.

Essa afirmação tem muito mais fundamento que a outra sobre Bruce Lee, já que Haruo Sotozaki realmente fez a animação do filme e do episódio em questão.

Porém, isso não significa que Sotozaku foi responsável pela cena da luta entre Spike e Vicent. Só, no máximo, sugere a possibilidade de que esse não é um caso de roubo, mas sim de um animador homenageando seu próprio trabalho, ou o trabalho de seus colegas.

Não, Naruto não roubou de Cowboy Bebop

Uma ponto que sempre é levantado nas conversas sobre o assunto, é o quanto as duas cenas são diferentes.

A maioria dos vídeos ou gifs são adulterados, cortando ou desacelerando momentos da luta de Naruto, para fazê-la ficar mais parecida com a de Cowboy Bebop.

No post da Netflix, fica claro que a inspiração existe, mas também fica claro que o os ângulos e o tempo das duas cenas são bem diferentes. O que demonstra que não é exatamente uma cópia descarada.

Inspiração e plágio são coisas muito diferentes, é comum animes fazerem referências uns aos outros, com muitas cenas sendo repetidas em várias obras.

O que faz a afirmação de Naruto roubando Bebop ser ainda mais boba quando vemos que Sotozaki foi animador nas duas obras. E mesmo com a inspiração, as cenas tem movimentos, timing e ângulos muito diferentes, o que faz a obra estar longe de ser preguiçosa.

Você pode assistir o episódio 61 de Naruto e Cowboy Bobop: O Filme na HBO Max.

