Naruto vai ganhar novo anime com Sasuke e Sakura

Naruto é um dos animes mais populares do mundo, e a franquia ganhará um novo anime, agora focado em Sasuke e Sakura.

Os personagens coadjuvantes no anime original, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno nem sempre estiveram de acordo, mas parece que eles irão formar uma dupla.

Continua depois da publicidade

A série de mangá ganhará um arco em Boruto: Naruto Next Generations, mostrando os dois personagens em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos (via ComicBook).

Sasuke’s Story mostrou a aventura do último Uchiha e Sakura partindo para salvar a vida de Naruto, que contraiu uma doença misteriosa.

Com os eventos recentes do mangá de Boruto e Sasuke perdendo um olho na luta contra Kara, ele ainda vai continuar como um mentor de Boruto.

#image_title

O que se sabe sobre o novo anime?

Os novos episódios de Boruto: Naruto Next Generations serão lançado em janeiro, com o primeiro episódio tendo o título de Sasuke Retsuden – Secret Basement.

Como mencionado anteriormente, a história vai se concentrar nos dois protagonistas se sincronizando e em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos.

“Uchiha Sasuke segue para um observatório astronômico, longe do País do Fogo. Lá, ele se sincroniza com Sakura, e juntos eles mergulham em uma investigação secreta em busca de vestígios do Sábio dos Seis Caminhos”, revela a sinopse.

“Eles descobrem um plano que vai além vida e morte, e uma batalha que irá testar esta equipe de marido e mulher até que a morte os separe”, concluiu a sinopse oficial.

Os novos episódios serão exibidos em 8 de janeiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.