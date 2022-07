Netflix divulga trailer de série animada de Tekken; veja

A Franquia de jogos de luta Tekken, teve o anúncio de um anime produzido pela Netflix durante um evento da plataforma, agora a série animada Tekken: Bloodline enfim ganhou uma data de lançamento e prévia exclusiva.

Chamada de Tekken: Bloodline, o trailer é possível ver Jin, protagonista da franquia e outros lutadores como Paul Phoenix, Ogre e King presentes no vídeo divulgado.

Continua depois da publicidade

Após a adaptação do jogo League of Legends na série animada de sucesso Arcane, e a animação dos jogos de Castlevania, as expectativas dos fãs pela qualidade do programa são altas.

Confira o trailer disponibilizado pelo perfil no twitter da Netflix:

Quero ver quem vai ser o primeiro a dar rage.



A minha nova série animada Tekken: Bloodline, baseada na icônica franquia de jogos, chega dia 18 de agosto. 👊🏻💥 pic.twitter.com/5CqnWFZH1D — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 19, 2022

Produtor dos jogos de Tekken tem altas expectativas na série

Katsuhiro Harada está ansioso para conferir Tekken: Bloodline, o anime não é a primeira adaptação do trabalho do produtor.

Em 2009, quando foi lançado o filme em live-action baseado nos jogos, com direção por Dwight Little, Katsuhiro Harada encorajou os fãs dos games a não assistirem ao projeto, que foi muito criticado.

“Não fomos capazes de supervisionar esse filme; foi um contrato cruel. Não estou interessado nesse filme”, ​​disse ele na época.

Agora, parece que as coisas serão diferentes com Tekken: Bloodline, a produção chega no dia 18 de agosto na Netflix, clique aqui para assinar.

Sobre o autor Redação