Novo Crepúsculo? Anime de vampiros faz sucesso na Netflix

A franquia Crepúsculo – goste ou não – mudou para sempre a cara dos vampiros na cultura pop. Protagonizada por Kristen Stewart e Robert Pattinson, a saga exerce grande influência sobre o cinema, séries de TV e até mesmo animes. Um exemplo é Vampiro no Jardim, uma nova animação japonesa da Netflix que também oferece uma boa dose de romance para o mundo das criaturas da noite.

Vampiro no Jardim – Vampire in the Garden, no título original – já é descrita pela imprensa internacional como “uma história de amor e desespero em um mundo pós-humano”. Parece promissor, certo?

Anunciada originalmente em 2019, a série demorou mais de 3 anos para ser produzida. Vampiro no Jardim é uma produção do Estúdio Wit, com direção de Ryōtarō Makihara e design de Tetsuyo Nishio, além da trilha sonora de Yoshihiro Ike.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Vampiro no Jardim na Netflix.

Conheça a assustadora e romântica Vampiro no Jardim na Netflix

Embora seja apontada por especialistas como o “novo Crepúsculo” da Netflix, a série Vampiro no Jardim inova ao contar sua história sobre uma perspectiva assumidamente feminina.

Ou seja: o clima do anime é muito parecido com o da série Primeira Morte, uma produção de Emma Roberts que chega em breve ao catálogo brasileiro da Netflix.

“Uma rainha vampira e uma garota humana unem forças contra tudo e todos em busca do paraíso, um lugar onde as duas espécies convivem em harmonia”, afirma a sinopse oficial de Vampiro no Jardim.

A trama de Vampiro no Jardim é ambientada em um futuro desolador, no qual a raça humana foi (quase) extinta pelas criaturas da noite.

Uma pequena cidadela, protegida por uma massiva barreira de luz, se torna a última fortaleza dos humanos contra os vampiros. Seus líderes, tentam de tudo para recuperar o controle do mundo.

Mas atrás das muralhas desta cidade, vive Momo, uma jovem que sonha com a coexistência pacífica entre vampiros e humanos.

Do outro lado está a Rainha Fine, uma monarca vampiresca que abandona as batalhas após se apaixonar por um humano e perder seu grande amor.

Vistas como traidoras de suas raças, Momo e Fine se conhecem em uma batalha selvagem. Juntas, elas embarcam em uma jornada em busca do Éden – um jardim paradisíaco que guarda a chave para a resolução do conflito entre humanos e vampiros.

O elenco de vozes de Vampiro no Jardim é liderado por Megumi Han (Naruto: Shippuden) e Yu Kobayashi (Attack on Titan) como as protagonistas Momo e Fine.

Também integram o elenco de Vampiro no Jardim os dubladores Chiaki Kobayashi (The Great Pretender), Rika Fukami (Final Fantasy) e Hiroki Tochi (D. Gray Man).

Com apenas 5 episódios, a primeira temporada do anime é perfeita para uma maratona. A série também é um dos frutos do grande investimento da Netflix em animes originais.

Vampiro no Jardim já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.