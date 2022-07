Novos filmes de Avatar são canônicos? Produtores revelam

A série de animação Avatar: A Lenda de Aang estará se expandindo em novos filmes, mas será que esses projetos estão no cânone?

Os produtores executivos dos próximos projetos da franquia revelaram em um episódio recente do podcast Comic Con Meta*Pod que todos os novos projetos fazem parte do mesmo universo, mas não estão diretamente ligados às histórias já existentes de Avatar. Com isso, eles admitem que problemas canônicos podem existir.

Michael Dante DiMartino: “Eu acho que a coisa que não estamos fazendo agora – não dizendo que isso não poderia acontecer algum dia – é, tipo, não estamos adaptando as graphic novels em um [filme ou] programa de TV, não estamos adaptando os romances YA em um filme ou programa de TV. Novamente, isso pode acontecer no futuro.”

Bryan Konietzko: “Mas estamos nos alimentando deles.”

Michael: “Estivemos envolvidos em todas essas histórias auxiliares principais, então em nossas mentes é principalmente canônico. Provavelmente há algumas coisas se pudermos voltar, como: ‘isso não se alinha totalmente com isso’, então pode haver alguns pequenos ajustes aqui e ali, mas agora estamos procedendo como se todas essas coisas fossem parte do universo adequado e espero construir sobre ele.”

O que sabemos sobre o novo Avatar

Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino são os produtores executivos da nova franquia de avatar.

Além de uma série em live-action em desenvolvimento pela Netflix, o recém-criado Avatar Studios está trabalhando ativamente em uma trilogia de filmes de animação que serão lançados nos cinemas.

Esses filmes são baseados no universo de Avatar: A Lenda de Aang, e o primeiro deles será dirigido por Lauren Montgomery, artista de storyboard e produtora supervisora ​​de A Lenda de Korra.

Ainda não se sabe muito sobre o roteiro, mas rumores apontam que cada filme se concentrará em um personagem: Roku, Zuko e Korra.

