One Piece introduz o rival mais forte de Luffy

Monkey D. Luffy se tornou parte dos Yonkou, os piratas mais poderosos do mundo, e agora ele está prestes a enfrentar seu rival mais forte em One Piece: seu mentor original, Shanks.

Shanks ainda é um dos personagens mais misteriosos de One Piece, apesar de fazer sua estreia no primeiro capítulo da série e o mangá já estar na sua reta final.

Depois de fazer o seu caminho para a Grand Line, Luffy e os Chapéus de Palha descobriram que Shanks havia se tornado um dos Yonkou, os quatro piratas mais poderosos do mundo.

Fora do Yonkou original, Shanks é o único cujos objetivos passados ​​e atuais permanecem um mistério. Ele é atualmente o pirata ativo mais procurado do mundo, tem conexões ainda inexplicáveis ​​com os membros mais altos do Governo Mundial, e sua força é suficiente para colocá-lo no mesmo nível de lendas como Barba Branca ou Kaido.

Temível rival

No capítulo 1054, Shanks e sua tripulação estão navegando perto do País de Wano, onde Luffy está se recuperando de sua batalha contra Kaido.

Surpreendentemente, Shanks decide não ir ao encontro do menino que ele confiou seu chapéu de palha premiado há muitos anos. Falando com seu segundo em comando, Shanks declara corajosamente que é hora de eles irem atrás do One Piece, o lendário tesouro deixado pelo único Rei dos Piratas, Gol D. Roger.

Isso configura Shanks como rival direto dos Chapéus de Palha, cujo objetivo é fazer de Luffy o Rei dos Piratas encontrando o One Piece.

Comparado ao outro grande rival de Luffy, Barba Negra, Shanks tem uma enorme vantagem. Quando criança, ele era um membro da tripulação de Gol D. Roger, e mesmo que ele e seu amigo/rival Buggy tivessem que ficar para trás quando os Piratas do Roger navegaram para a ilha escondida de Laugh Tale, ele deve estar a par de informações que não estão disponíveis para mais ninguém.

Isso talvez inclua a localização do Road Poneglyph que é necessário para chegar à ilha. A declaração de Shanks também levanta muitas questões sobre suas reais motivações.

