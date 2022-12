Pokémon confirma a verdade trágica sobre pai de Ash

Ash não será mais o protagonista de Pokémon e o anime finalmente revelou mais sobre o pai do personagem, que nunca apareceu no desenho animado.

Enquanto a mãe de Ash em Pokémon se tornou um personagem maior nos últimos anos, o pai de Ash é um grande mistério, sua existência sendo apenas ocasionalmente aludida.

Agora, pela primeira vez na história da série, Ash tem a chance de encontrá-lo novamente, mas quando se trata do protagonista, as coisas raramente saem conforme o planejado.

O pai de Ash foi mencionado pela primeira vez no segundo episódio da série por sua mãe, no contexto de uma declaração sobre como ele levou quatro dias para viajar de Pallet a Viridian durante sua própria jornada Pokémon.

O episódio especial Pokémon: The Distant, Blue Sky começa com Ash nadando um pouco e travando uma batalha Pokémon com um novo amigo antes de chegar ao Centro Pokémon mais próximo e receber uma ligação de sua mãe, Delia, perguntando se ele pode se encontrar em um lugar chamado Tonari Town, que parece ser em Kanto.

Ela estará lá para encontrar seu pai no dia seguinte, e Ash sai animado. Enquanto viaja para lá, Ash conhece um garoto incomum, que faz perguntas sobre Pokémon e acaba levando Ash a uma casa no meio de uma floresta misteriosa.

Através das janelas gigantes, Ash pode ver um homem pintando lá dentro, mas é avistado por sua esposa. No entanto, o novo amigo de Ash, Haruto, desaparece repentinamente. Haruto acabou sendo o filho falecido do casal, que nunca teve sua própria jornada Pokémon.

Ash usa seus poderes de Aura para permitir que o fantasmagórico Haruto acaricie Pikachu, antes de finalmente continuar sua jornada.

Infelizmente, quando Ash chega ao centro Pokémon, seu pai já teve que sair, então eles não chegam a se encontrar, e o público nunca o vê. O pai de Ash deixa um presente, no entanto: um novo chapéu da Liga Pokémon, idêntico ao seu original.

Pai ausente em Pokémon

É uma escolha curiosa provocar o público em relação ao pai de Ash tão repentinamente depois de ficar sem mencioná-lo por mais de mil episódios.

Ash não apenas sentiu falta de seu pai; Delia afirma especificamente que seu pai saiu para uma emergência e estava indo para um lugar muito distante. Dado que Ash já está anunciado para estrelar uma minissérie de onze episódios, será que a missão final de Ash será procurar e encontrar seu pai?

O mais trágico disso tudo não é que Ash não viu seu pai no capítulo e sim que ele foi um pai ausente durante todo esse tempo, sequer ligando para seu filho de vez em quando.

Pokémon está preparando uma grande despedida para o seu personagem central, dedicando 11 episódios especiais para tal.

A jornada de Ash em Pokémon acaba em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.