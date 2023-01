Pokémon: Latias, equipe Rocket e mais voltam em imagens do adeus de Ash

O fim da jornada de Ash em Pokémon se aproxima e veremos muitos reencontros nesses episódios de despedida do personagem, como podemos ver pelas imagens divulgadas.

Os episódios finais são intitulados de Pokémon: Aim To Be A Pokemon Master, e vai mostrar a última aventura de Ash (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Em breve, o herói iniciará sua última temporada como uma espécie de turnê de despedida, e acabamos de receber nossa primeira olhada em sua estreia.

A estreia está programada para acontecer no Japão na próxima semana e, como podemos ver nas imagens abaixo, Ash terá bastante aventura quando for ao ar.

Afinal, Pokémon reunirá Ash e Latias depois de todos esses anos. Nas fotos abaixo, você pode ver Ash ajudando um Latias cansado na água, e ele está longe de estar sozinho. Podemos ver o treinador saindo com Pikachu como sempre, e ele é acompanhado por outros como Beedrill neste episódio.

Uma nova era para Pokémon

Enquanto Ash está saindo da série, o anime Pokémon continuará com dois novos protagonistas, chamados Liko e Roy, que se aventurarão na região de Paldea.

Eles não apenas encontrarão os Pokémon iniciais de Paldea, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, mas também encontrarão um Rayquaza shiny na região.

Ash Ketchum estreou como protagonista do anime Pokémon em 1997, fazendo parceria com Pikachu e viajando por todas as regiões apresentadas nos jogos Pokémon.

Inicialmente, Ash viajou com os treinadores Misty e Brock, mas encontrou novos companheiros enquanto viajava por novas regiões.

De alguma forma, um tema-chave da jornada de Ash foi o sentimento agridoce de deixar o conforto de amigos e familiares para perseguir sua própria paixão, o que parece especialmente adequado, considerando a constante que ele tem sido na vida dos fãs de Pokémon nos últimos 25 anos.

A jornada de Ash em Pokémon acaba neste ano.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.