Pokémon mostra em detalhes a sucessora de Ash como protagonista

Pokémon divulgou um novo teaser trailer que mostra em detalhes a sucessora de Ash como protagonista do anime.

Foi anunciado em 2022 que, após Ash Ketchum se tornar um campeão mundial, o anime seguiria em frente com um novo conjunto de treinadores começando suas respectivas jornadas desde o início.

Continua depois da publicidade

O que significa que será a primeira nova série de anime completa sem Ash desde o início da franquia.

Liko e Roy são os novos protagonistas, que começam sua jornada em 14 de abril. A confirmação desta data de lançamento também vem com uma nova promo, que mostra um olhar mais detalhado sobre Liko.

Veja abaixo.

Uma nova era para Pokémon

Enquanto Ash está saindo da série, o anime Pokémon continuará com dois novos protagonistas, chamados Liko e Roy, que se aventurarão na região de Paldea.

Eles não apenas encontrarão os Pokémon iniciais de Paldea, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, mas também encontrarão um Rayquaza shiny na região.

Ash Ketchum estreou como protagonista do anime Pokémon em 1997, fazendo parceria com Pikachu e viajando por todas as regiões apresentadas nos jogos Pokémon.

Inicialmente, Ash viajou com os treinadores Misty e Brock, mas encontrou novos companheiros enquanto viajava por novas regiões.

De alguma forma, um tema-chave da jornada de Ash foi o sentimento agridoce de deixar o conforto de amigos e familiares para perseguir sua própria paixão, o que parece especialmente adequado, considerando a constante que ele tem sido na vida dos fãs de Pokémon nos últimos 25 anos.

A jornada de Ash em Pokémon acaba neste ano. O anime com os novos protagonistas estreia em 14 de abril.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.