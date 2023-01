Pokémon recria sua 1ª abertura para despedida de Ash

Pokémon é um anime conhecido no mundo todo, e terá Ash se despedindo da série após muitos anos. Para homenageá-lo, Pokémon recriou sua primeira abertura para a despedida do personagem.

Já se passaram 25 anos desde a primeira abertura do anime, que para os fãs mais velhos é muito nostálgica de assistir hoje em dia.

Continua depois da publicidade

Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master está exibindo seus episódios no Japão, e a série terá novos protagonistas (via ComicBook).

Com isso, uma nova sequência de abertura foi feita, para homenagear Ash, mostrando diversos momentos da franquia desde o seu início.

Veja o vídeo, abaixo.

New Pokemon Anime Opening



"Mezase Pokémon Master – with my friends" – Rica Matsumoto#Anipoke pic.twitter.com/CIxpztKkYI — Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) January 13, 2023

Pokémon muda de protagonista

Enquanto Ash está saindo da série, o anime Pokémon continuará com dois novos protagonistas, chamados Liko e Roy, que se aventurarão na região de Paldea.

Eles não apenas encontrarão os Pokémon iniciais de Paldea, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, mas também encontrarão um Rayquaza shiny na região.

Ash Ketchum estreou como protagonista do anime Pokémon em 1997, fazendo parceria com Pikachu e viajando por todas as regiões apresentadas nos jogos Pokémon.

Inicialmente, Ash viajou com os treinadores Misty e Brock, mas encontrou novos companheiros enquanto viajava por novas regiões.

De alguma forma, um tema-chave da jornada de Ash foi o sentimento agridoce de deixar o conforto de amigos e familiares para perseguir sua própria paixão, o que parece especialmente adequado, considerando a constante que ele tem sido na vida dos fãs de Pokémon nos últimos 25 anos.

A jornada de Ash em Pokémon acaba neste ano.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.