Record of Ragnarok: É Jesus mesmo que aparece na 2ª temporada?

Record of Ragnarok, um dos animes mais populares da Netflix, acompanha a história de humanos, deuses e criaturas mitológicas que batalham em um intenso torneio. Como a série traz ícones das principais religiões mundiais, não é de se espantar que Jesus Cristo apareça na trama. Mas afinal: ele está na 2ª temporada?

“Mesmo com uma só vitória, a humanidade continua lutando pela sobrevivência. Nesta rodada, um humano cruel enfrenta uma divindade poderosa”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Record of Ragnarok.

Continua depois da publicidade

O elenco de vozes da série conta com dubladores como Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa e Tomokazu Seki.

Mostramos abaixo se Jesus realmente aparece na 2ª temporada de Record of Ragnarok na Netflix; confira!

Jesus está na 2ª temporada de Record of Ragnarok?

Record of Ragnarok conta com a participação de alguns dos deuses mais famosos de todos os tempos, como Zeus, Thor, Shiva e Hércules.

Por isso, os fãs do anime mal podiam esperar pela introdução de Jesus – o principal ícone da mitologia cristã – na 2ª temporada.

No entanto, Jesus ainda não deu o “ar da graça” em Record of Ragnarok. Por outro lado, é importante lembrar que nem todos os episódios da 2ª temporada já estrearam na Netflix.

O segundo ano de Record of Ragnarok consiste de 15 episódios, e até o momento, somente os 10 primeiros chegaram ao streaming.

A Parte 2 da 2ª temporada do anime, com 5 capítulos, deve estrear na plataforma em meados de junho, ainda sem data.

Os primeiros episódios da 2ª temporada contam com apenas duas lutas: Hércules vs. Jack, o Estripador; e Shiva vs. Raiden Tameemon.

Se a série seguir à risca a trama do mangá de Shinya Umemura e Takumi Fukui, Jesus deve aparecer na 6ª luta do torneio do Ragnarok.

O personagem, no entanto, não deve desempenhar um papel muito importante na série. Em Record of Ragnarok, Jesus é caracterizado como o filho de Deus e como um dos Quatro Sábios – junto com Buda (na foto acima), Sócrates e Confúcio.

Entre os Quatro Sábios, Confúcio representa a filosofia chinesa, Sócrates simboliza a antiga filosofia grega, Buda representa a filosofia dos hindus e Jesus, finalmente, é o ícone da filosofia moderna.

O personagem também é o mais jovem entre a equipe de influentes filósofos. No mangá, Jesus não participa do torneio do Ragnarok, mas aparece torcendo para Buda quando o colega enfrenta Zerofuku no sexto confronto.

Confira abaixo uma foto de Jesus no mangá que inspira Record of Ragnarok na Netflix (Cristo aparece na posição do meio)! Os 10 primeiros episódios da 2ª temporada do anime estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.