Spy x Family finalmente quebra mania irritante dos animes

Spy x Family se tornou um sucesso mundial e dominou 2022 com sua narrativa ao mesmo tempo fofa, cômica e tensa. Nesse processo, ele quebrou uma tradição de longa data dos animes, que já estava na hora de ir embora.

“O Mestre espião Twilight é inigualável quando o assunto é ir disfarçado em missões perigosas pelo bem do mundo. Mas ele pode finalmente ter chegar ao seu limite quando recebe a tarefa de se casar e ter uma filha”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

“Não acostumado a depender de outras pessoas, Twilight arruma uma mulher e uma criança para sua missão de se infiltrar em uma escola particular de elite. Mas o que ele não sabe é que a mulher que ele escolheu é uma assassina e a criança que ele adotou é uma telepata”, finaliza a sinopse.

O elenco do anime baseado no mangá de Tatsuya Endo conta com Takuya Eguch, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, entre outros nomes.

Revelamos, abaixo, de que maneira Spy x Family quebra uma das tradições mais irritantes e clichês dos animes.

Spy x Family foge do padrão

Se há algo em comum em diversos animes é como os pais dos protagonistas são ausentes, inexistentes, mortos ou distantes.

Podemos citar alguns exemplos de grande destaque, como Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, Naruto, Code Geass, Evangelion, Pokémon dentre muitos outros.

Todos basicamente são histórias em que os pais dos protagonistas, quando aparecem, são seres humanos terríveis (vide o pai de Shinji de Evangelion), ou simplesmente não ligam muito, ou têm tempo para seus filhos.

Com isso, cabe aos personagens centrais se virarem por conta própria. Mas essas histórias de abandono já saturaram. Estava na hora de mudar. Eis que entra Spy x Family.

Não só, como o nome deixa bem claro, o anime gira em torno de uma família, como todos os personagens pertencentes a ela interagem entre si e se complementam, a tal ponto que nenhum rouba espaço do outro.

Twilight é tão importante quanto Anya, que é tão importante quanto Yor. Todos desempenham seus papéis e tornam a história única por causa disso. Assim, a narrativa em si se diferencia de vários outros animes que vemos por aí, fugindo do velho estereótipo.

Spy x Family está disponível no Brasil pela Crunchyroll.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.