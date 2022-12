Spy x Family vai ganhar 2ª temporada e filme em 2023

O anime Spy x Family, de grande sucesso, irá ganhar uma segunda temporada em 2023, bem como um primeiro filme.

Com o episódio final da primeira temporada indo ao ar apenas no dia 24 de dezembro, a Crunchyroll já confirmou novos episódios para o anime.

O primeiro ano contou com 25 episódios produzidos, exibindo até o momento 24 deles. Embora tenha sido renovada, a nova temporada não teve detalhes revelados (via Looper).

Durante a Jump Festa 2023, foi confirmado que Spy x Family ganhará, além de uma outra temporada, um primeiro filme.

No entanto, mesmo tendo sido anunciado, o título do longa não foi divulgado. Tatsuya Endo, criador dos mangás, vai supervisionar o projeto.

Mais sobre Spy x Family

Por enquanto, a Crunchyroll não divulgou os detalhes da trama da segunda temporada, bem como do filme. Ainda não há uma data de lançamento definida para o longa e o segundo ano.

“O Mestre espião Twilight é inigualável quando o assunto é ir disfarçado em missões perigosas pelo bem do mundo. Mas ele pode finalmente ter chegar ao seu limite quando recebe a tarefa de se casar e ter uma filha”, diz a sinopse.

“Não acostumado a depender de outras pessoas, Twilight arruma uma mulher e uma criança para sua missão de se infiltrar em uma escola particular de elite. Mas o que ele não sabe é que a mulher que ele escolheu é uma assassina e a criança que ele adotou é uma telepata”, finaliza a sinopse.

O elenco do anime baseado no mangá de Tatsuya Endo conta com Takuya Eguch, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, entre outros nomes.

Spy x Family está disponível no Brasil pela Crunchyroll.

