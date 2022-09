Spy x Family vai ganhar um musical

A segunda metade da 1ª temporada de Spy x Family está prestes à estrear no Crunchyroll no dia 1º de outubro. Junto com isso, foi anunciado que o anime chegará aos palcos japoneses em um musical.

Por mais que diversos animes já tenham versões live-action no teatro, realmente não é muito habitual que a adaptação seja um musical. A peça sobre a família Forger já escalou suas versões de Twilight e da Princesa Thorn.

No Japão, as adaptações de animes para os palcos geralmente tem mais de uma pessoa atuando em cada personagem. Loid Forger será interpretado por Win Morisaki e Mizazuki Munechika. Enquanto a Princesa Thorn terá Fuka Yuzuki e Mirei Sasaki como interpretes.

Os atores foram anunciados pela conta oficial do musical no Twitter, veja as imagens deles como seus personagens.

Novos episódios de Spy x Family estão chegando

O anime é focado na Família Forger em sua tentativa de impedir que duas nações em guerra destruam o mundo, veja a sinopse oficial:

“O Mestre espião Twilight é inigualável quando o assunto é ir disfarçado em missões perigosas pelo bem do mundo. Mas ele pode finalmente ter chegar ao seu limite quando recebe a tarefa de se casar e ter uma filha! Não acostumado a depender de outras pessoas, Twilight arruma uma mulher e uma criança para sua missão de se infiltrar em uma escola particular de elite. Mas o que ele não sabe é que a mulher que ele escolheu é uma assassina e a criança que ele adotou é uma telepata!”

Após uma temporada de muito sucesso, Spy x Family terá mais episódios lançados pela Crunchyroll no dia 1º de outubro.

