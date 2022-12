Sucesso na Netflix, Lookism também tem série em live action

Lookism chegou recentemente à Netflix e se tornou popular em diversos países, incluindo o Brasil, onde entrou para a lista das 10 séries mais assistidas da plataforma nos últimos dias. Mas você sabia que a obra já tinha uma série em live action?

Lookism é baseada no webtoon homônimo, escrito e ilustrado por Park Tae-joon. A trama original foi lançada na internet em novembro de 2014.

A obra também ganhou uma série chinesa, com 38 episódios, em 2019, produzida pela gigante Tencent. O seriado foi estrelado por Lomon, Wayne Zhang, Wang Zi Xuan and Dino Lee.

Em geral, a série de Lookism manteve a mesma premissa, mas removeu alguns personagens, enquanto novos foram acrescentados, a fim de adequar a narrativa à televisão e o mercado chinês.

A série foi dirigida por Wu Jian Xin, também conhecido por Moon River e Mr. Bodyguard.

Em geral, Lookism na Netflix é mais fiel ao material original; confira, abaixo, mais sobre essa nova adaptação.

Conheça o anime Lookism na Netflix

O anime Lookism repete o sucesso de outros hits da plataforma – como Record of Ragnarok e Cells at Work.

No centro da trama de Lookism está uma sólida reflexão sobre o que realmente significa ser “bonito” ou “feio” na sociedade atual.

“Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre dois corpos de aparências totalmente opostas”, afirma a sinopse oficial de Lookism na Netflix.

A expressão “lookism”, na verdade, é relacionada aos privilégios que as pessoas consideradas “bonitas” têm na sociedade – seja na hora de se relacionar, encontrar emprego e muito mais.

A animação da Netflix acompanha a história de Daniel Park, um estudante de ensino médio que, do dia para a noite, ganha o poder de trocar de corpos.

Essa troca, no entanto, só pode ser realizada entre dois corpos. Um deles, mais gordo, é visto como “feio” e “desajeitado”. O outro, atlético e esbelto, é considerado “belo” e “charmoso”.

No novo corpo, Daniel consegue escapar do bullying dos colegas, mas não demora a perceber que, no final das contas, todo mundo sofre (independente do nível de beleza).

Mesmo assim, o protagonista vive grandes aventuras ao enxergar o mundo sob uma nova perspectiva.

Será que a verdadeira beleza vem de dentro? Ou seria apenas um resultado de personalidade + forma física? Essas são algumas reflexões que podem ser encontradas em Lookism.

Diferentemente de outros animes da Netflix, a estética de Lookism vem dos webtoons sul-coreanos.

Além de falar sobre o papel da beleza – tanto em uma perspectiva individual quanto social – Lookism aborda temas como preconceito, intolerância, bullying, gordofobia, positividade corporal, seitas, comportamentos anti-sociais e abuso sexual.

Ou seja: o anime, definitivamente, não é para crianças. Seu elenco de vozes conta com Shim Kyu-hyuck, Han Shin, Ryu Seung-gone, Jeong Jae-heon e Nam Doh-hyeong.

Lookism já está disponível na Netflix.

