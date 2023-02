Ultraman: Netflix divulga o trailer da temporada final

A Netflix liberou o primeiro trailer da 3ª e última temporada do anime Ultraman, que estreia ainda em 2023.

Neste remake, o filho de Ultraman, Shinjiro Hayata, e os seis heróis (Ultraman, Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro) se unem para por um fim na batalha contra alienígenas.

Continua depois da publicidade

Confira o trailer:

Mais sobre Ultraman

Em Ultraman, o jovem fotógrafo Kotaro Higashi descobre um misterioso caso de desaparecimento. Com a ajuda da namorada Izumi, ele tira uma foto comprovando o envolvimento de alienígenas e leva as evidências até a Unidade Especial de Investigação Científica. No entanto, um incidente acaba transformando Kotaro em um superhumano com poderes flamejantes. Então, uma arma cósmica enorme aparece diante do Ultraman em tamanho humano.

No novo seriado, o Ultraman é Shin Hayata, filho do herói original.

A série é baseada nos mangás que são continuação do programa de TV que começou a ser transmitido em 1966.

As duas temporadas do novo anime de Ultraman estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.